Hyliko retient Forsee Power pour les batteries de ses camions à hydrogène

Plateforme de mobilité hydrogène dédiée à la décarbonation du transport routier de marchandises avec un package « leasing-entretien-carburant-paiement à l’usage », Hyliko annonce avoir sélectionné Forsee Power pour les batteries de ses poids-lourds.

Il s’agit d’un un tracteur 44t et d’un porteur 26t 6x2 et 6x4 dont les premières livraisons sont attendues en 2023. « Le niveau élevé de performances en forte puissance pour un encombrement réduit offert par les modules Pulse 2.5 de Forsee Power permet d’optimiser l’architecture des poids-lourds hydrogène en vue de meilleures performances d’usage », explique un porte-parole du groupe.

Premières références clients

Hyliko indique avoir reçu des intérêts marqués de la part de ses clients pour plus de 350 poids-lourds hydrogène, au premier rang desquels figurent les groupes Point.P, Bert&You ou encore Berto. Le prochain déploiement des ZFE explique en large partie cet attractivité pointe Ovarith Troeung, directeur général d’Hyliko, tout en ajoutant : « Le fait que Forsee Power est un fournisseur français nous a également conforté dans notre démarche de favoriser les filières française et européenne pour notre offre de décarbonation du transport routier de marchandises ».

Le zéro émission pour les longues distances

« Notre système de batteries PULSE 2.5 extra-plat à haute puissance est une excellente solution pour ces camions où le défi est d’optimiser le volume occupé, le poids embarqué et l’autonomie pour permettre un transport de marchandise zéro émission sur de longues distances », explique Sébastien Rembauville-Nicolle, vice-president Business Development de Forsee Power, précisant que le groupe a déjà équipé plus de 1 200 bus et de 100 000 véhicules légers électriques avec ses différentes batteries.

