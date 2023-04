Hype part à la conquête de sept nouvelles métropoles

La plateforme de mobilités hydrogène comptant la plus importante flotte de taxis à pile à combustion a décidé de déployer au moins 18 stations et trois électrolyseurs dans une poignée de nouvelles villes, dont Le Mans, Bruxelles et Barcelone d’ici à fin 2025.

Le Mans, Bordeaux, Bruxelles, Madrid, Barcelone, Lisbonne et Porto. Voici les sept nouvelles zones d’implantation choisies par Hype pour répliquer son modèle développant simultanément le réseau de distribution d’hydrogène vert avec les usages associés tel que le taxi, principe éprouvé depuis plus de sept ans en Île-de-France.

Quitter sa région natale

Après l’inauguration, début avril, de la première station hydrogène de son nouveau réseau francilien à Issy-les-Moulineaux, Hype poursuit donc son expansion nationale et internationale en commençant par Le Mans, ville dans laquelle l’entreprise mettra en service sa première infrastructure en juin 2023. Une deuxième station de distribution d’hydrogène vert, s’inscrivant dans le cadre du projet H2Ouest soutenu par l’Ademe et d’une capacité estimée à une tonne par jour, devrait également voir le jour courant 2024.

« Le Mans est situé au carrefour d’axes stratégiques en France et en Europe », justifie en effet Mathieu Gardies, président-directeur général et fondateur de Hype. Ces installations permettront ainsi de rendre opérationnelle une flotte d'une dizaine de bus et de six bennes à ordures ménagères carburant à cette énergie alternative sur le territoire opéré par Le Mans Métropole à l’horizon 2025.

Promouvoir l’hydrogène en Europe

À cette échéance, Hype entend aussi ouvrir 26 stations en Île-de-France (dont au moins 20 stations de grande capacité, d’environ 1 tonne par jour chacune) ainsi qu'un minimum de 18 stations et 3 électrolyseurs au sein des sept nouvelles métropoles françaises et européennes pré-citées.

Un projet de croissance d’envergure possible grâce au programme « European Hydrogen Network by Hype » induisant une subvention européenne de plus de 18 millions d’euros destinée à soutenir le passage à l’échelle des mobilités hydrogène en Europe. Pour ce faire, Hype se trouve également épaulé, dans chaque nouvelle région, par des partenaires globaux (la Banque des Territoires, Vinci, HRS, McPhy, Akuo Energy, Ecolotrans) et des acteurs locaux de l'écosystème afin de bénéficier de leur expertise du terrain.