Hyundai renouvelle l'engagement de son réseau pour l'écologie

Jamais deux sans trois. Pour la troisième année consécutive, la marque coréenne valorise les actions positives de son réseau de distribution dans toute la France grâce au programme « Les inspirations locales ». Cette web-série, jusqu'à présent incarnée par Julien Fabro, a été lancée en 2021. Elle a pour objectif de mettre en lumière l’engagement de Hyundai France en faveur d’une mobilité plus vertueuse, ainsi que sa lutte contre le réchauffement climatique à l’échelle locale. « Les Français n’achètent plus de produits qui ne communiquent pas leurs valeurs. Il faut qu’ils aient du sens pour eux et notre impact positif doit aller au-delà du simple fait de mettre des voitures électrifiées à la route », expliquait Lionel French Keogh, président de Hyundai France.

La voiture ne doit plus être perçue comme un objet polluant par l'opinion publique et son utilisation doit prendre les couleurs d’un engagement environnemental et sociétal. Nettoyer les pistes de ski à Pau (64), protéger les fonds marins en nettoyant les plages de Marseille (13), collecter des jouets à Bergerac (24), courir écolo à Reims (51), installer un marché bio à Orange (84), ou des ruches à Nevers (58) sont autant d’actions concrètes valorisées les années précédentes et qui ont participé à servir la cause de l’automobile.

À l’instar de Julien Fabro, Alice Vachet, animera ces épisodes sous le format d’un reportage et ira à la rencontre de six distributeurs et partenaires de Hyundai installés dans diverses régions de France. Ces reportages sont disponibles depuis le 27 mars sur les chaînes et plateformes du groupe M6.