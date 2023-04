Hyundai et Disney : la collab’ inattendue (mais pas si farfelue)

Le 16 octobre 2023 marquera précisément le centenaire de la célèbre firme aux grandes oreilles, Disney. En cadeau, le géant américain du divertissement s’est offert un partenariat surprenant avec le constructeur Hyundai. Un tandem déjà officialisé lors de la 95e cérémonie des Oscars le mois dernier avec la diffusion d’un spot de publicité mettant en scène le Ioniq 5 et plusieurs personnages emblématiques du groupe Disney. Ce SUV électrique féérique, remanié avec une poignée d’éléments propres à la firme de Walt, a quant à lui été dévoilé durant le salon de l’automobile de New York il y a quelques jours.

D isney distille sa touche sans surcharges

Baptisé Disney100 Platinum, ce concept-car Ioniq 5 expose – de manière subtile et sans trop d’exubérance – des points de design inspirés de l’univers Disney. En témoignent les jantes avec arrondis façon oreilles de Mickey, les animations paillettes et feu d’artifice style Fantasia sur les phares avant, le logo Disney100 brodé sur les repose-têtes ou encore un système lumineux pour un show intimiste dans l’habitacle.

Sans oublier un ciel de toit scintillant saupoudrant la poussière d’étoiles de la Fée Clochette sur la tête des passagers, un écran d’accueil s’ouvrant avec une animation Disney et des musiques iconiques des diverses productions du studio ainsi qu’une couleur de carrosserie or mat dérivant sur le champagne rosé, discrètement girly.

Une production de série à venir ?

Rappelant que « c’est la première fois que Disney ouvre les portes de son studio de design et donne accès à sa galerie de personnages iconiques pour une collaboration artistique avec un constructeur automobile », Angela Zepeda, responsable marketing pour Hyundai USA, a souligné que « cette édition limitée offrira une expérience inoubliable aux fans de Disney. » Car, en plus de prévoir d’autres événements liés aux 100 ans de son partenaire, Hyundai prévoit de faire de ce modèle Disney100 Platinum une voiture mise en vente en édition limitée.

Bien sûr, certaines options telles que l’effet visuel sur la face avant ne devrait pas apparaître sur la version commerciale. À voir, cependant, si ce modèle signé Hyundai x Disney bénéficiera en compensation d’avantages comme un abonnement à Disney Plus inclus pour s’occuper pendant les sessions de recharge. Et si Hyundai n’a encore partagé aucun détail sur la finition de série, les performances du bolide devraient demeurer similaires à celle du Ioniq 5 que l’on connaît, à savoir notamment une autonomie de 384 km (WLTP) et un 0 à 100 km/h en 8,5 secondes (pas aussi bien qu’une attraction Disney, il est vrai…).