Hyundai et Michelin vont développer de nouveaux pneus pour les véhicules électriques

Hyundai et Michelin viennent de signer un MoU pour développer des pneus dédiés aux futurs véhicules électriques premium du constructeur. Ce nouvel accord vient confirmer que le premier partenariat entre les deux groupes a porté ses fruits.

Hyundai et Michelin ont signé un protocole d'entente (MoU) le 17 juin dernier au centre de recherche du constructeur à Hwaseong, en Corée du Sud, pour développer des pneus pour véhicules électriques au cours des trois prochaines années. Ce nouveau partenariat fera suite à celui qui avait été conclu en novembre 2017 et qui prend fin en juin. Il avait notamment porté sur la conception d’un pneumatique exclusif pour le modèle Ioniq 5.

Une approche holistique du pneumatique

Parmi les axes d’amélioration du programme, on trouve les matières premières écologiques, qui doivent passer de 20 à 50 % de la composition du pneu, l’amélioration de la connectivité des pneus, permettant un monitoring en temps réel et ouvrant des perspectives pour l’automatisation de la conduite. Les ingénieurs vont aussi travailler sur la réduction des émissions sonores et des vibrations des véhicules électriques à grande vitesse. Les applications de ce programme sont attendues sur les prochains véhicules électriques premium que Hyundai va lancer.