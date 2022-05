Hyundai et Rimac : la fin de la love story

L’idylle aura été de courte durée. Hyundai et Rimac s’étaient en effet associés en mai 2019, le premier ayant investi 80 millions d’euros (soit 12% du capital du constructeur croate fondé en 2009 et spécialisé dans le véhicule électrique) dans le second. Objectif de cette prise de participation : imaginer une sportive électrique estampillée Hyundai et qui embarquerait les technologies développées par Rimac. Le concept Vision FK hydrogène, présenté lors de l’IAA de Munich en septembre dernier, en posait d’ailleurs les premières bases.

Avec cette rupture, quid des projets lancés ?

Le projet s’avérant déjà bien avancé, il devrait néanmoins voir le jour au sein de la gamme N à l’horizon 2023 puisque la partie technique serait d’ores et déjà finalisée. Hyundai continuerait donc à développer le modèle par ses propres moyens, d’autant que la marque de Séoul n'en manque pas. Pour preuve : avec le Hyundai Ioniq 5 et le Kia EV6, partageant tous deux la même plateforme, Hyundai a su démontrer son expérience en matière de VE, les deux modèles ayant reçu de belles distinctions dont celle de voiture mondiale de l’année. De même, sur le créneau de véhicules à piles à combustibles, le constructeur Hyundai n’est pas en reste non plus avec son Nexo qui bat des records d’autonomie… et de ventes !

De son côté, Rimac poursuit sa percée dans le domaine des hypercars électriques, suscitant l’attrait d’autres marques, à l’image de Porsche. En novembre 2021, l’entité croate est ainsi devenue, avec le constructeur de Stuttgart, copropriétaire de Bugatti. Une proximité avec le groupe Volkswagen, auquel appartient la marque automobile de luxe, qui a semble-t-il eu raison de l’alliance Hyundai/Rimac – bien que le constructeur coréen n’ait pas annoncé vouloir céder ses parts au capital. Parmi les trois partenariats noués par Hyundai avec l’américain Canoo, Rimac et Arrival ces deux dernières années, seul celui scellé avec l’entreprise britannique demeure donc encore d’actualité.