Hyundai étend son offre de recharge à six nouveaux marchés

La marque coréenne continue de promouvoir l’accès à la mobilité électrique en Europe en ouvrant son partenariat avec &Charge à six nouveaux territoires. La France en fait partie.

Lors de l’achat d’un véhicule neuf électrique ou hybride rechargeable, Hyundai offre au nouveau propriétaire l’accès au service Charge myHyundai qui comprend plus de 400 000 bornes publiques en Europe, et 50 000 en France, dont le réseau de charge rapide Ionity.

Au cours de l’été dernier, le constructeur a noué un partenariat avec &Charge afin de passer encore un cap supplémentaire dans l’accessibilité à la recharge des VE en Europe. Lancé dans un premier temps en Allemagne, Autriche, Pays-Bas, Royaume-Uni et Suisse, Charge myHyundai gagne du terrain en cette fin d’année puisqu’il est désormais proposé sur six nouveaux marchés dont l’Hexagone : Danemark, l’Espagne, la France, l’Italie, la Norvège et la Suède.

De plus, dans un souci de fidélisation et de satisfaction client, l’entreprise &Charge a mis au point un programme de bonus durable. Celui-ci permet aux clients d’effectuer des achats dans plus de 1 500 boutiques partenaires en ligne. Ils cumulent ainsi en retour des crédits de recharge pour VE, appelés des &Charge Kilomètres, qu’ils pourront ensuite utiliser avec l’application Charge myHyundai pour recharger gratuitement leur véhicule sur les bornes de recharge publique.