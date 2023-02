Hyundai fait le buzz avec une campagne de pub réalisée via l’IA

Souvent aux avant-postes de l’innovation technologique, Hyundai fait sensation dans l’univers de la communication en ayant pensé une campagne publicitaire essentiellement à partir d’outils d’intelligence artificielle. Dans un premier temps, les spots vantant les mérites du SUV Hyundai Creta sont diffusés en Uruguay.

Metaverse et outils d'IA pour le SUV Creta de Hyundai

Avec l’agence From, les équipes de Hyundai ont utilisé le désormais célèbre outil ChatGPT, développé par OpenAI, pour générer le texte. Par ailleurs, ils ont eu recours à Midjourney pour créer les images, à partir du texte de ChatGPT, et ils ont enfin exploité les outils de Veed.IO pour les voix des spots. En somme, la campagne repose presque essentiellement sur la nouvelle ère des outils d’IA. Un choix cohérent puisque Hyundai avait fait le pari de présenter le SUV Creta (version dérivée du concept ix25) en avant-première dans le metaverse via l’opération « Cretaverse ».

Hyundai soigne son positionnement de marque avec pertinence

Le slogan de la campagne est « Bienvenu dans la nouveauté », « Bienvenido a lo nuevo » que l’on pourrait aussi traduire par « Bienvenu dans un monde nouveau », ce qui permet à Hyundai de se positionner dans le territoire de l’innovation et de la tech. En outre, ce territoire de marque lui permet de s’adresser à des clients aisés et portés sur la tech, qui peuvent s’acheter un SUV, mais aussi à une population plus jeune, qui achètera des voitures plus tard.

Le SUV Hyundai Creta est principalement réservé aux « nouveaux » marchés et aux pays en développement, à savoir la Chine, l’Inde, l’Amérique du Sud (d’où la campagne en Uruguay), le Maghreb (notamment le Maroc où il est très prisé) et auparavant, en Russie.