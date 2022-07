Hyundai France solde un premier semestre prometteur

Avec 23 998 immatriculations sur les six premiers mois de l'année, soit une progression de 4,16 % à période égale avec 2021, Hyundai a gagné du terrain sur un marché français en recul de 16,34 %. La marque devance ainsi son propre record du premier semestre 2021 d’environ 1 000 unités. Elle voit également sa part de marché progresser pour atteindre les 3,1 %, toujours entre janvier et juin 2022 alors que celle-ci était de 2,5 % l’an passé. Hyundai occupe donc le huitième rang du classement des constructeurs sur le territoire national. « Dans un contexte aussi incertain, voir nos volumes et notre part de marché progresser est une performance exceptionnelle, commente Lionel French Keogh, président de Hyundai Motor France. Le leadership de la marque sur les technologies électrifiées, qui connaissent une forte demande, et l’agilité de notre réseau de concessionnaires sont nos meilleurs atouts ».

Une hausse de tous les canaux

Par rapport au premier semestre 2021, Hyundai gagne un point de part de marché sur le canal des particuliers pour atteindre un niveau record estimé à 3,92 % de janvier à juin 2022. Sur le canal des entreprises, la marque clôture le premier semestre 2022 avec une hausse de 24 % grâce à l’enregistrement de 5 812 immatriculations. Enfin, la part des véhicules électrifiés dans les immatriculations de Hyundai atteint 74,1 % quand le marché est à 34 %. La technologie pure électrique isolée représente 19,5 % du mix de la marque alors que le marché est à 12,1 %.

Pour les six prochains mois, le constructeur coréen anticipe le maintien de cette dynamique, voire une progression, grâce notamment à un portefeuille de commandes étoffé mais surtout au lancement de la berline électrique Ioniq 6 prévu pour le dernier trimestre 2022.