Hyundai Ioniq 5 et Ioniq 6 ou les avancées de l’électromobilité

Dans sa livrée 2023, la nouvelle version de Ioniq 5 « offre jusqu’à 507 km d’autonomie avec une simple charge », annonce Hyundai. Grâce à sa nouvelle batterie de 77,4 kWh, la version deux roues motrices du SUV 100 % électrique devrait permettre de lever le frein récurrent lié à l’autonomie des véhicules électriques. La gestion du pack batterie a été optimisée et garantit une grande autonomie en conditions réelles de conduite, y compris par temps très froid, par exemple.

Conservant son style très géométrique, le nouveau Ioniq 5 joue aussi la carte de la modernité en proposant pour la première fois à ses clients européens des rétroviseurs extérieurs latéraux caméra (DSM). La marque indique que le Ioniq 5 peut également être équipé d’un rétroviseur intérieur caméra (DCM) pour une visibilité panoramique de l’arrière-plan.

Le système d’amortissement intelligent en fréquence (SFD) dote pour sa part le SUV d’une note de confort premium qui vient renforcer l’argumentaire des forces de vente. Rappelons que le nouveau Ioniq 5 est disponible en France depuis le mois de juin 2022.

La Hyundai Ioniq 6 inaugure les mises à jour OTA au sein du groupe

Premium, le mot est lâché ! Et avec le teasing de la berline « streamliner » Ioniq 6, force est de reconnaître que Hyundai marque les esprits. Avec une batterie de 77,4 kWh, la Hyundai Ioniq 6 est capable de parcourir 610 km avec une seule charge (en version à un seul moteur et deux roues motrices). En outre, sa consommation d’énergie est annoncée comme inférieure à 14 kWh/100 km.

Basée sur la plateforme modulaire électrique E-GMP du groupe, elle permet une recharge ultra-rapide de la batterie en 800 V de 10 à 80 % en seulement 18 minutes. Elle se prête également à une recharge en 400 V et comme Ioniq 5 se dote d'une fonction de charge inversée (V2L) qui permet aux clients de recharger tout type de petit appareil électrique.

Bardée d’Adas et embarquant un système multimédia de dernière génération, elle est aussi le premier modèle Hyundai à bénéficier de la fonction de mise à jour logicielle à distance (OTA pour « over-the-air ») ce qui garantit son évolutivité.

Un design flatteur

Sans rentrer dans tous les détails du modèle, il convient de souligner que son design, dérivé du concept-car Prophecy et supervisé par le talentueux Simon Loasby, participe aussi de son positionnement premium avec au moins deux vertus : varier les codes actuels souvent très graphiques pour apporter fluidité et élégance, et asseoir le retour en force des spécialistes de l’aérodynamisme, designers et ingénieurs, avec l’essor du véhicule électrique. Sans perdre de vue que certaines de ses lignes n’hésitent pas à jouer sur des connotations allemandes. Autant d'éléments qui confirment les grandes ambitions du constructeur.