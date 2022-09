Hyundai Motor France : Clémentine Antunes devient directrice marketing et communication

Le mois de septembre apporte son lot de changements... et de nominations. Hyundai Motor France annonce ainsi que Clémentine Antunes devient directrice marketing et communication et remplace ainsi Vincent Bernard à ce poste. Au service du constructeur coréen depuis six ans, cette diplômée du Groupe ESSEC était jusqu'à présent aux commandes de la stratégie marketing et communication de la marque.

Pour mémoire, Clémentine Antunes a débuté sa carrière en 2006 chez General Motors France en tant que chef de région Saab puis chef de produit accessoires Opel. En 2011, elle quitté l'univers des constructeurs automobile pour rejoindre celui des équipementiers en devenant responsable marketing de Goodyear Dunlop France. Enfin, c'est en 2015 qu'elle a rejoint Hyundai Motor France.