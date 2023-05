Hyundai Motor France fait entrer le vélo dans ses concessions

Les constructeurs automobiles offrent de plus en plus d'alternatives à leurs véhicules traditionnels. Qu'il s'agisse de trottinettes (électriques) ou de vélos. Un type de mobilité sur lequel parie Hyundai Motor France.

Dans un post publié sur le réseau social Linkedin, Lionel French Keogh fait savoir que la marque s'apprête « à diversifier son offre de mobilité au sein de son réseau grâce à un partenariat avec Rayvolt Inc qui a conçu, développé et produit en exclusivité pour le réseau Hyundai une version unique de son vélo électrique #Next, issu de sa célèbre gamme eXXite ».

Un vélo à retrouver dès le mois de juin dans les concessions de la marque.