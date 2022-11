Hyundai Motor France ouvre son propre centre de formation

Après avoir travaillé pendant plusieurs années avec le GNFA, Hyndaï Motor France a fait le choix d’internaliser l’enseignement dispensé à son réseau en créant son propre centre de formation. Un choix dicté par le niveau technologique embarqué sur les véhicules qu’il commercialise et sa volonté de mieux maîtriser le contenu des connaissances qu’il souhaite transmettre aux 207 distributeurs de son réseau.

Un centre bien né

Implantée à Colombes (92), à proximité des grands axes routiers et bien distribué par les transports en commun afin d’en faciliter l’accès aux stagiaires venant de toute la France, la « Hundaï Academy » dispose d’une surface totale de 1 100 m2 dans une structure flambant neuve et intégralement dédiée à l'enseignement. Ce centre de formation, qui a nécessité un investissement de 2 millions d’euros sur trois ans, accueille tous les profils du réseau (commercial ou technique). Le site est doté de moyens pédagogiques performants avec toute une batterie d’équipements digitaux afin de permettre les échanges, aussi bien en présentiel qu’à distance. Pour l’enseignement technique, le centre dispose de tout le matériel nécessaire aux bonnes pratiques avec pas moins de 18 véhicules mis à disposition des stagiaires sans oublier les nombreux organes déposés voués aux démonstrations pédagogiques.

Un enjeu stratégique pour la marque

Pour l’entité française du constructeur coréen, l’enjeu de la formation et de la montée en compétences de son réseau est stratégique. « La technologie grandissante des véhicules Hyundaï change la vision du client sur la marque. La performance de Hyundaï en France comme en Europe passe par un réseau efficace qui sait répondre à l’attente de ses clients qui évolue. Ceux-ci attendent un niveau de conseil et d’accompagnement à la hauteur avec de vrais spécialistes. Une spécialisation qui passe par le recrutement des bons profils dans les concessions mais également par un niveau de connaissance que notre nouveau centre de formation est en mesure de leur apporter », explique Jean-François Taillefer, directeur pièces et services de Hyundai Motor France. « La "Hyundaï Academy" est un véritable pôle d’expertise dont l’ensemble de notre réseau va pouvoir bénéficier et qui va lui permettre d’encore mieux promouvoir l’excellence technologique de la marque », conclut le responsable.

Pour 2023, Hyundaï Motor France prévoit de dispenser 250 jours de formation auprès d’une population de 1 700 stagiaires.