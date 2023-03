Hyundai Motor France : rencontre vidéo avec Emmanuelle Serazin, nouvelle directrice des ventes corporate

Femme de l’automobile, Emmanuelle Serazin a rejoint Hyundai Motor France en tant que directrice des ventes corporate en janvier dernier. Forte de ses 18 ans d'expérience, elle entame cette nouvelle aventure pleine de défis et de challenges avec sourire et bonne humeur alors que la marque coréenne s'appuie sur une croissance constante et a clôturé une année 2022 dans le vert avec une part de marché BtoB record à 2,69 % en hausse de 0,5 point. Si pour les prochains mois, Hyundai se positionne à contre-courant avec une prise de commandes moins soutenue, les bases sont solides pour entamer cette année 2023 qui verra l'ensemble de la gamme du constructeur se renouveler ainsi que l'arrivée de la nouvelle génération de Kona.