Hyundai Motor Group équipe ses véhicules de la technologie TomTom

Les cartes et le service d’info-trafic en temps réel de TomTom ont été retenus par Hyundai Motor Group pour intégrer l'ensemble de ses modèles distribués sur le Vieux Continent. Lancée l'été dernier en Europe, la gamme de véhicules Genesis est déjà équipée des cartes et du trafic en temps réel de TomTom. L'accord est désormais étendu aux marques Hyundai et Kia.

Les voitures embarqueront la technologie TomTom pour la navigation et les fonctions de conduite automatisée de niveau 2. « Les cartes Adas aident les constructeurs automobiles à repousser les limites de l'automatisation, en permettant aux systèmes avancés d'aide à la conduite d'anticiper au mieux la route, explique le spécialiste. Les cartes fournissent à ces systèmes des informations de meilleure qualité sur les attributs de la route, notamment son degré d’inclinaison, la disposition des voies, l’angle des courbes et les limitations de vitesse – améliorant ainsi la sécurité, le confort et l'éco-performance ». Le système Highway Driving Assist (HDA) de Hyundai Motor Group s'appuie désormais sur ces données pour adapter lui-même la vitesse du véhicule selon les limitations de vitesse en vigueur, ou pour ralentir automatiquement aux bretelles de sortie des voies rapide.

« Nous sommes ravis que tous les futurs clients de Hyundai et Kia en Europe puissent bénéficier du confort et de la sécurité apportés par la technologie de géolocalisation de TomTom, la meilleure de sa catégorie », commente Haeyoung Kwon, vice president and head of infotainment development group chez Hyundai Motor Group. « C'est un plaisir d'étendre notre relation avec Hyundai Motor Group afin que l’ensemble de leurs modèles en Europe soit équipé de la technologie TomTom », ajoute Antoine Saucier, directeur général de TomTom Automotive.