Hyundai Motor Group investit dans les semi-conducteurs du futur

Hyundai Motor Group vient d’investir dans une jeune entreprise coréenne spécialisée dans le développement de semi-conducteurs. Baptisée BOS Semiconductors, cette firme a été fondée cette année et souhaite s’imposer dans l’avenir parmi les grands concepteurs de puces et autres éléments électroniques stratégiques. Le constructeur a réalisé cet investissement par l’intermédiaire de son fonds ZER01NE, qui rassemble Hyundai Motor Company, Kia Corporation, Hyundai Motor Securities, la Korea Development Bank et la Shinhan Bank. Doté d’un montant à la hausse, ce fonds a pour mission de soutenir des start-up dans les domaines de la mobilité aérienne avancée, des véhicules écoresponsables, des véhicules connectés, de l’intelligence artificielle et de la robotique.

Conception sans fabrication

BOS Semiconductors conçoit des semi-conducteurs de faible puissance à hautes performances, des CPU, des cartes graphiques et des interfaces de signal haute vitesse. Des éléments importants pour l’industrie automobile d’aujourd’hui et de demain. Cette jeune firme ne possède pas d’usine de fabrication mais se concentre sur la recherche et la conception de matériel innovant. Les innovations conçues par cette entreprise seraient donc produites par divers fabricants de puces. Hyundai Motor Group souhaite faire de cette petite structure un partenaire stratégique en matière de semi-conducteurs pour toutes ses futures solutions de mobilité. Cependant, « le groupe continuera de collaborer avec ses différents partenaires dans le domaine des semi-conducteurs tout en investissant et en soutenant d’autres start-up à l’avenir prometteur », souligne le Dr. Youngcho Chi, président de la division Innovation de Hyundai Motor Group.