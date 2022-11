Hyundai ouvre les précommandes de la Ioniq 6 First Edition

Depuis le 9 novembre, les clients français peuvent précommander une des 250 Ioniq 6 de la série limitée First Edition au prix de 62 500 euros. Cette version est assortie d’un an d’abonnement gratuit au réseau européen de recharge Ionity.

Hyundai avait averti : il n’y en aura pas pour tout le monde ! La marque coréenne a ouvert hier, mercredi 9 novembre, les précommandes de la série limitée First Edition. Seulement 2 500 exemplaires seront fabriqués pour l’Europe (Allemagne, Royaume-Uni, Norvège, Pays-Bas et France). Sur le marché national, 250 unités seront commercialisées. Cette version exclusive est affichée à 62 500 euros. Hyundai anticipe une répartition à parts égales entre particuliers et entreprises. Une fois cette première phase commerciale achevée, le constructeur espère obtenir 2 000 unités de la gamme dite « standard » lancée en 2023.

Un an d'abonnement gratuit à Ionity

À ce prix unique, les clients ont le choix parmi quatre coloris extérieurs : Biophilic Blue Pearl, Serenity White Pearl, Nocturne Grey Metallic et Gravity Gold Matte. Ceux-ci peuvent bénéficier d’un an d’abonnement gratuit à Ionity Premium par le biais de Charge myHyundai, le service européen de recharge publique de Hyundai. Ce service offre un accès à plus de 400 000 bornes de recharge équipées de connecteurs CA et CC à travers toute l’Europe.

Comparable à la Ioniq 5 en matière de motorisation, d’équipements, la berline électrique se montre néanmoins plus performante avec une autonomie qui grimpe de 100 kilomètres pour atteindre 614 kilomètres avec une seule charge. Équipée de la même batterie (77,4 kWh), cette prouesse ne résulte que de l’aérodynamisme de la berline qui affiche un coefficient de pénétration dans l’air de 0,21. Son habitacle est aussi plus spacieux, avec une colonne centrale intégrale et des portières dénuées de commandes. Les rétroviseurs caméras sont disponibles en option pour 800 euros environ.