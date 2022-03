Hyundai Paris 10, du groupe Vidal, opte pour la livraison de pièces automobiles en vélo

Dans un post, William Vidal, directeur général du groupe de distribution automobile Vidal, indique que l’équipe de Hyundai Paris 10 a inauguré la livraison de pièces de rechange et de carrosserie par vélo cargo à l’ensemble de ses clients garagistes indépendants dans Paris intramuros et dans la petite couronne.

William Vidal annonce donc que la concession Hyundai Paris 10 (Goncourt Automobiles située avenue Claude Vellefaux dans le 10ème arrondissement) a initié la livraison de pièces de rechange et de carrosserie par vélo cargo à ses clients.

Contourner la congestion urbaine

Plusieurs raisons motivent ce choix, et notamment la congestion urbaine qui rend les trajets à vélo plus rapides que ceux effectués en voiture ou en camionnette. Cela induit donc une meilleure satisfaction des clients sur la rapidité et la fiabilité de livraison des pièces.

Le groupe Vidal s’associe à Diligo pour cette prestation

Pour assurer cette prestation, le groupe Vidal a fait appel à la start-up Diligo, spécialiste de la livraison en vélo cargo électrique pour différents niveaux de charge et d’encombrement. Fin 2021, Diligo a d’ailleurs été retenue par le jury de sélection de la huitième promotion du Moov Lab, présidé par BMW Group France et composé de Bridgestone, Roole (ex Club Identicar), Cetri assurances, Cofidis, le pôle de compétitivité automobile NextMove, Opco Mobilités et des trois nouveaux partenaires que sont BCA Expertise, Bee2Link et Opteven.

Enfin, William Vidal avance aussi que le groupe réduit ainsi son empreinte carbone en ayant recours à une solution de mobilité douce.

