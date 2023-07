Hyundai présente la 5e génération musclée de son Santa Fe

C’est une transformation pour le moins radicale. Alors que le Santa Fe n’avait pas connu de remaniement complet depuis 2018, ce SUV familial 7 places développe, pour sa cinquième génération, un look cubique des plus surprenants.

Hégémonie du H

Si la silhouette du Santa Fe nouvelle génération se veut robuste avec son capot haut, des ailes largement déployées et des roues de 21 pouces, elle se pare néanmoins de détails plutôt subtils et bien pensés, la plupart en forme de H comme... Hyundai. À l’image des feux à l'avant et l'arrière, présentant l’aspect pixelisé de la Ioniq 5.

Cette conception esthétique faite pour interpeller la rétine met aussi l’accent sur l’habitabilité avec un empattement encore plus généreux, une ouverture de hayon agrandie ainsi qu’une capacité de chargement arrière maximisée, au point de permettre le couchage de deux adultes en mode bivouac une fois la banquette des deuxième et troisième rangées rabattue. De quoi offrir une « expansion des expériences » dans la vie quotidienne de ses conducteurs, comme le formule Hyundai.

Micro-camping-car de luxe ?

De ce fait, « le tout nouveau Santa Fe est un SUV qui trouve un équilibre parfait entre la vie en ville et les grands espaces [qui] s'appuie sur ses atouts SUV pour offrir plus de polyvalence que jamais ainsi qu'une expérience client haut de gamme » complète SangYup Lee, vice-président exécutif et responsable du Hyundai Global Design Center. En témoigne l’habitacle aussi raffiné qu’épuré qui contraste avec la carrosserie fantasque du SUV.

Appliquant là aussi un motif mélangeant les lignes horizontales et verticales du H, le tableau de bord et les bouches d'aération partagent l’habitacle avec un écran panoramique incurvé relié à une dalle numérique de 12,3 pouces et un système d'infodivertissement de dernière technologie. Le nouveau Santa Fe embarque également un certain nombre de matériaux durables, notamment au niveau des dossiers des sièges fabriqués en plastique recyclé. Le coussin de protection et les garnitures de porte, eux, sont élaborés à partir de similicuir écologique.

Si Hyundai n’a, pour le moment, communiqué aucune donnée technique, plus d’informations devraient tomber prochainement puisque le Santa Fe 5.0 sera présenté en première mondiale en août, via la chaîne YouTube du groupe automobile. À voir, donc, si le constructeur de Séoul continuera de proposer des offres hybrides pour le marché européen, le Santa Fe existant actuellement en hybride simple de 230 ch et en hybride rechargeable de 265 ch.