Hyundaï promeut la recharge bidirectionnelle

Constructeur très présent sur cette technologie de la recharge inversée, Hyundai l’a lancé sur le marché via ses véhicules électriques à batterie de nouvelle génération. La technologie V2L a redéfini à plus d'un titre la mobilité électrique du quotidien, en permettant notamment aux automobilistes d'alimenter ou de recharger toutes sortes d'appareils électriques et de transformer leur véhicule en véritable source d'alimentation sur roues. Grâce à la recharge bidirectionnelle, il est possible de s’alimenter en électricité à sa convenance, et dans l’endroit de son choix. Depuis 2021, Hyundai a lancé en Europe toute une série de projets visant à démontrer les mérites de cette technologie.

V2G : la solution pour équilibrer l’énergie

Au cours des deux dernières années, Hyundai a également poursuivi le développement de la technologie V2G (Vehicle-to-Grid), une autre innovation basée sur la recharge bidirectionnelle. Cette dernière permet de transférer l’énergie stockée dans le pack de batterie d’un véhicule électrique vers un réseau électrique.

En plus de contribuer à l’équilibre du réseau, l’énergie stockée dans la batterie des véhicules électriques peut être restituée au réseau, facilitant ainsi la gestion de la demande énergétique durant les pics de consommation et en situation d’urgence. Alors même que les pays cherchent à diversifier leur mix énergétique en augmentant la part des sources d’énergie renouvelables, la technologie V2G contribue à gérer l’impact du changement climatique.

Mieux gérer les pics de consommation

Plus l’énergie produite par les sources d’énergie renouvelables sera utilisée, plus la technologie V2G contribuera à réduire l'impact du changement climatique. Sachant que les véhicules électriques dotés de cette technologie sont capables, lors des pics de consommation, de stocker l’énergie provenant de sources d'énergie alternatives, à l’instar du solaire et de l’éolien, et de la restituer au réseau en cas de besoin, la technologie V2G constitue une solution potentielle pour assurer l’équilibre de la demande et de la fourniture d'énergie.