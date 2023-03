Hyundai renforce l’assistance routière de ses nouveaux clients

Fournir le meilleur service après l’achat d’un véhicule. Voici l’ambition de Hyundai France dans un contexte où la livraison des véhicules neufs subit un ralentissement depuis plusieurs mois. Ainsi, depuis le début de l'année Hyundai renforce sa formule assistance à l’égard de ses clients qui ont reçu leur nouvelle voiture à partir du 1er janvier 2023. « La fidélité de nos clients s’améliore d’année en année et a dépassé pour la première fois en 2022 la moyenne du marché, explique Jean François Taillefer, directeur pièces et services de Hyundai Motor France. Ceci est dû notamment à la fiabilité de nos voitures, au professionnalisme du réseau de distributeurs mais aussi à des services performants. Notre nouveau partenariat avec IMA s’inscrit dans cette logique d’amélioration de l’accompagnement des clients Hyundai ».

Désormais, l’assistance peut être déclenchée dans le cas où le client amène directement son véhicule en concession suite à une anomalie, sans obligation de remorquage ni de dépannage. De plus, chaque client peut désormais faire rapatrier son véhicule, qu’il soit en France ou à l’étranger, et de cumuler les services d’Inter Mutuelles Assistance comme, par exemple, le retour en train et en taxi. Par ailleurs, ce dispositif met également en place pour les concessionnaires un portail « réparateurs » qui simplifie la communication à l’occasion d’une opération d’assistance. Il permet un suivi plus précis des véhicules immobilisés et donc une meilleure information auprès des clients. Notons que cette collaboration entre Hyundai et le groupe IMA n’entraînera aucun surcoût pour les automobilistes.