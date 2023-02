Hyundai retouche sa citadine i10

Hyundai vient de présenter une évolution de sa citadine i10. La marque coréenne a choisi de rester sur le segment A, tout en limitant les investissements sur son modèle i10. La version légèrement rajeunie de cette citadine conserve ses motorisations essence actuelles et évolue surtout en matière d’équipements. Le constructeur n’évoque aucun changement sous le capot de sa voiture. Cette dernière est actuellement disponible en 67 ou 84 chevaux. Le dessin de cette nouvelle version évolue peu. Il s’affine légèrement mais reste éloigné du design des modèles les plus récents de la gamme. La finition N Line reste au catalogue et évolue également en douceur. De nouvelles associations de couleurs sont proposées mais l’essentiel des nouveautés se situe au niveau des équipements.

Systèmes de sécurité en série

La citadine conserve son écran de 8 pouces et ses fonctions Apple Car Play et Android Auto. Elle inaugure un nouveau combiné d’instrumentation de 4,2 pouces et reçoit plusieurs prises de type USB-C à l’avant et à l’arrière. En matière de sécurité, le véhicule intègre un e-Call de deuxième génération, qui recourt au réseau 4G. Il reçoit également plusieurs systèmes en série, comme le freinage d’urgence autonome avec détection des piétons et des cyclistes, l’assistance active au maintien de voie et l’alerte de présence de passager arrière. La marque met l’accent sur la praticité du modèle, avec un volume de chargement de 252 litres qui peut passer à 1 050 litres une fois la banquette arrière rabattue. Cette même banquette peut être rabattue d’une seule main, ce qui facilite sa manipulation. Enfin, le modèle dispose de la caméra de recul et de rétroviseurs rabattables électriquement. Produite dans l’usine turque d’Izmit, cette évolution de la i10 devrait arriver en Europe au cours du deuxième semestre 2023. La marque ne donne pas de tarifs pour le moment, même si ce dernier reste un argument majeur sur le segment A.