Hyundai s’associe avec l’université de Séoul pour ouvrir un nouveau centre de recherche sur les batteries

Le groupe Hyundai Motor Company annonce la création d’un centre de recherche sur les batteries pour véhicules électriques avec l’université nationale de Séoul. A l’agenda des chercheurs et des ingénieurs, déjà 22 projets, notamment sur les batteries lithium métal et les batteries solides.

Le groupe Hyundai a inauguré avec l’université de Séoul un nouveau centre de recherche sur les batteries pour véhicules électriques, baptisé Battery Research Center. L’objectif est clair et largement partagé dans l’industrie automobile actuelle : faire progresser les recherches sur les batteries et sécuriser les seuils d’amélioration des technologies déjà sur le marché.

Hyundai veut aussi anticiper l’étape programmée de la production de masse de voitures électriques

Le centre de recherche s’étendra sur plus de 900 m² répartis en trois étages qui accueilleront sept laboratoires spécialisés dans le développement de nouvelles batteries. Hyundai a prévu un investissement de trente milliards KRW. Ce nouveau Battery Research Center va dans un premier temps conduire 22 projets avec quelques axes structurants : les batteries lithium métal, les batteries solides, l’amélioration de la précision des analyses des cycles des batteries. Ils intègrent aussi l’écosystème que nécessite le véhicule électrique, par exemple la montée en puissance annoncée de la production.

Stimuler la recherche via des partenariats public-privé

Le dirigeant de Hyundai Motor Company Euisun Chung a souligné le caractère précieux des associations entre groupes industriels et structures académiques pour stimuler la recherche et s’est engagé à ce que son groupe reste aux avant-postes pour accélérer la transition de l’électrification des mobilités. On peut rappeler que Hyundai et Kia ont déjà des gammes de véhicules électriques assez profondes sur le marché et que le groupe ne néglige aucune technologie : hybrides (HEV), hybrides rechargeables (PHEV), voitures 100 % électriques (BEV) et véhicules à pile à combustible à hydrogène (FCEV).