Hyundai séduit durablement les flottes automobiles

La part de marché de Hyundai auprès des flottes automobiles s’est établie l’an dernier à 2,7 %, gagnant 0,5 point sur l’année. Au total, le constructeur a livré 12 126 véhicules aux professionnels, un résultat en hausse de 14,2 %. Hyundai s’est ainsi fait en quelques années une place confortable auprès des sociétés, passant de la 22e à la 10e au classement des marques les plus appréciées par les entreprises sur les quatre dernières années.

Des valeurs résiduelles en progression

Lionel French Keogh, président de Hyundai Motor France, reconnaît d’ailleurs volontiers que le BtoB a structuré la croissance de la marque en France sur les trois dernières années. Un résultat qui n’est pas le fruit du hasard ou de la capacité du groupe à produire plus. « Cette croissance s’explique par les produits qui répondent à la demande orientée SUV et les technologies avec une palette de motorisations variées qui nous permet de répondre aux attentes des clients », explique-t-il. Sur le marché Btob, la marque profite également de valeurs résiduelles performantes : +7,9 points sur Hyundai i20 par rapport à 2019, +5,8 points sur Kona EV ou enocre 2,8 points sur Tucson. « Cela amène une forme de compétitivité et pérennise notre performance », ajoute Lionel French Keogh.

Les Centres Hyundai Entreprises, piliers de la stratégie

Pour la marque, le label Centres Hyundai Entreprises a su faire la différence depuis son lancement en 2015. L’an dernier, 70 % des livraisons à professionnel ont été réalisées par la soixantaine de centres spécialisés. « C’est un pilier de notre développement et le rôle des Centres Hyundai Entreprise va être d’autant plus crucial dans un marché structurellement plus faible en volumes et où le poids du BtoB est renforcé », conclut le président de Hyundai Motor France.