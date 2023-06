Hyundai va assembler des batteries pour Volkswagen

Volkswagen devrait finalement s’appuyer sur Hyundai Mobis pour l’assemblage des batteries destinées au site industriel de Navarre. Les éléments nécessaires à la batterie proviendraient, à terme, de la gigafactory que Volkswagen va ouvrir à Sagunto, à proximité de Valence, avec Ford. L’usine de Sagunto doit alimenter les sites de Martorell (Barcelone) et de Landaben (Navarre) à partir de 2025-2026.

Un dossier devenu politique

La décision de Volkswagen, qui étudiait initialement la piste d’internaliser cette prestation, peut surprendre et s’explique sans doute par des aides financières jugées insuffisantes du côté de la région. Le dossier a d’ailleurs provoqué plusieurs passes d’armes entre les dirigeants politiques Javier Esparza et Maria Chivite (Parti socialiste ouvrier espagnol). Javier Esparza vient de solliciter une nouvelle rencontre avec le directeur de l’usine Volkswagen Navarra, Michael Hobusch, pour savoir précisément où en est le projet, notamment sous l’angle des emplois. En clair, si Hyundai Mobis est retenu, où seront réalisées les opérations d’assemblage ? Pour l’heure, en Europe, Hyundai Mobis produit en Slovaquie (Zilina) et en République tchèque (Nosovice).

L'usine Volkswagen Navarra est largement exportatrice

Javier Esparza, président du parti régionaliste UPN, reconnaît que « d’un point de vue stratégique, la décision de planifier l’usine de batteries et de la mettre en place non par un fournisseur, mais par le principal concurrent de Volkswagen, est pour le moins atypique ». Il y voit un échec de Maria Chivite : « Si le gouvernement de Navarre est incapable de contrôler cette situation, qu’il se retire ».

Le site Volkswagen Navarra produit les modèles Polo, T-Cross et Taigo, sur la même ligne faut-il le souligner. L’usine emploie plus de 4 500 personnes et a produit 221 122 véhicules en 2021 (141 379 T-Cross, 70 899 Polo and 8 844 Taigo), avec un niveau d’exportation de 91 %, vers 41 pays, dont la France et l’Allemagne.

Hyundai Mobis, un équipementier discret mais en pleine croissance

Dans le cadre du plan stratégique de Volkswagen « Future : Fast Forward », l’usine doit recevoir une allocation financière de plus d’un milliard d’euros pour assurer sa transition électrique. Le site doit produire un nouveau modèle Volkswagen et un SUV de la marque Skoda. Toutefois, les difficultés qui agitent le groupe Volkswagen peuvent laisser penser que des changements de plan ne sont pas à exclure.

Rappelons enfin que le chiffre d’affaires de Hyundai Mobis, qui appartient au groupe Hyundai, est en forte progression et s’est établi à plus de 28 milliards d’euros en 2022, une performance qui dépassait les objectifs initiaux. « Une commande de composants d'électrification d'un constructeur automobile mondial est également en cours, ce qui constitue une avancée considérable », indiquait Axel Maschka, vice-président exécutif des ventes chez Hyundai Mobis, lors de la publication des résultats financiers du groupe.