Hyundai veut faire du nouveau Kona sa meilleure vente française

Hyundai a de l’ambition pour son nouveau Kona. Largement différent de la version précédente, le modèle prend 15 cm en longueur, dont 6 cm en empattement. Une croissance qui le fait passer dans le haut du segment B-SUV, laissant l’entrée de ce segment à son cousin Bayon. « Le Bayon va se positionner comme modèle plus accessible en 48 volts et essence, à partir de 17 000 euros. Le nouveau Kona Hybrid débutera à 33 000 euros », explique Maxime Nathan, directeur commercial de Hyundai Motor France. En prenant du volume, le Kona élargit donc sa cible. « Le nouveau Kona Hybrid devient réellement une voiture à tout faire. Elle est plus grande et plus polyvalente. Nous devrions attirer d’anciens clients du Tucson qui n’ont pas renouvelé leur voiture en raison des hausses de tarifs », souligne le directeur commercial. Cette évolution importante pourrait donner des ailes au Kona. « Nous avons de grandes ambitions justifiées en visant 10 000 ventes par an », ajoute-t-il. « Nous avons une bonne accessibilité tarifaire et nous avons vécu un pré-lancement encourageant », affirme Maxime Nathan. En effet, la firme a enregistré 1 000 précommandes sans que les clients aient vu la voiture dans les showrooms. « Nous avons surtout vendu des versions Créative mais nous vendrons toutes les finitions pour aller chercher les 10 000 exemplaires », remarque le directeur commercial.

Quatre niveaux de finitions de 33 400 à 39 900 euros

Le nouveau Kona arrive en version hybride et débarquera à la rentrée en version 100 % électrique. La marque se concentre donc aujourd’hui sur l’hybride, qui associe un bloc essence 1,6 l de 105 chevaux à un moteur électrique de 43,5 chevaux. Une boîte de vitesses DCT-6 et une batterie de 1,56 kWh complètent la chaîne de traction. Quatre niveaux de finitions offrent des tarifs qui s’étendent de 33 400 euros (Intuitive) à 39 900 euros (N-Line Executive). La version Créative, qui a rencontré le plus de succès en précommande, se situe à 35 750 euros, tandis qu’une finition Executive est proposée à 38 900 euros. Au-delà de ces tarifs, la marque met en avant « la meilleure valeur résiduelle du segment, qui va nous permettre de lancer des loyers accessibles, à partir de 300 euros par mois », ajoute Maxime Nathan. « Le marché est plus mûr aujourd’hui pour les véhicules électrifiés et les valeurs résiduelles sont meilleures. Un modèle thermique va être plus cher aujourd’hui qu’un véhicule hybride grâce à cette valeur résiduelle plus élevée », précise-t-il. Cet argument explique le choix de limiter le modèle au full hybride et à l’électrique.

Approvisionnements sécurisés

Pour la marque, le potentiel du Kona Hybrid se situe sur la fidélisation mais aussi sur la conquête de nouveaux clients. Pour atteindre les 10 000 unités par an et faire de ce Kona le modèle de la marque le plus vendu en France, Hyundai devra vaincre ses problèmes récents de disponibilité. En effet, le constructeur sort progressivement de ses difficultés de livraison. Des soucis qui ont limité sa croissance à 4,9 % sur le premier semestre 2023, dans un contexte de marché en hausse de 15,3 %. Un ralentissement qui a fait reculer la part de marché de la marque de 0,28 %, avec 2,83 %. « Le mois de juin a été meilleur puisque nous avons recommencé à livrer une partie de notre portefeuille », remarque Maxime Nathan. Malgré cette amélioration, Hyundai a encore beaucoup de voitures à livrer et ne prend actuellement des commandes que pour les modèles qu’elle est en capacité de délivrer. La marque a donc pris les devants pour ce nouveau Kona. « Nous avons sécurisé une partie de la production en rapport avec nos ambitions », rassure le directeur commercial. « Nous avons reçu 1 000 véhicules que nous allons pouvoir livrer rapidement », annonce-t-il. Une condition impérative pour que Kona devienne la Hyundai la plus vendue en France, avec l’aide de la version 100 % électrique, qui arrivera au mois de septembre.