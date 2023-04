Hyvia réceptionne à Flins son premier électrolyseur

Le 5 avril dernier, Hyvia (coentreprise entre Renault Group et Plug) a reçu de la part de Plug son premier électrolyseur de type PEM (Proton Exchange Membrane) au sein de l’usine de Flins (78). L’électrolyse PEM ou électrolyse à membrane échangeuse de protons est une méthode de production d’hydrogène vert par électrolyse de l’eau (H2O) consistant à séparer hydrogène (H2) et oxygène (O) avec de l’électricité bas carbone.

D’une puissance d'un mégawatt, l'électrolyseur produira 400 kilogrammes d’hydrogène vert par jour, soit l’équivalent de 20 000 kilomètres de mobilité utilitaire hydrogène. Il alimentera dans un premier temps le site industriel de Flins afin de tester les piles à combustible des Renault Master H2-Tech commercialisés par Hyvia, ainsi que des stations de recharge à hydrogène. « Avec ce premier électrolyseur, l’usine produira 400 kg d’hydrogène par jour, ce qui nous permet de tester plus de 1 000 piles à combustible par an, complète Olivier Cormier, VP Directeur Manufacturing & Supply Chain Hyvia. C’est un enjeu industriel et humain majeur, rendu possible par la force de notre collaboration avec Plug et Renault Group. À ce titre, notre électrolyseur s’inscrit dans le développement des compétences qu’Hyvia apporte au sein de la Refactory de Renault Group à Flins, dédiée à l’économie circulaire ».

À ce jour, Plug a déployé plus de 60 000 systèmes de piles à combustible dans le monde, et construit 185 stations de recharge qui distribuent plus de 70 tonnes d'hydrogène par jour.