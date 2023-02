HyVolution : Watea et Free2Move Lease vont mettre à la route 650 véhicules à hydrogène

Les filiales de Michelin et Stellantis vont piloter un programme de déploiement à grande échelle de véhicules utilitaires à hydrogène en région Auvergne-Rhône-Alpes ainsi qu'en Ile-de-France.

L'État accorde son soutien au projet H2PRO conçu par Watèa et Free2Move Lease. En marge du salon HyVolution dédié à l'écosystème hydrogène, la ministre de la Transition énergétique, Agnès Panier-Runacher, a dévoilé la liste des quatorze projets (dont H2PRO) retenus dans le cadre de l'appel à projets « Écosystèmes territoriaux hydrogène », opéré par l'Ademe depuis 2018.

Afin d'accélérer le développement et le déploiement concret de ces projets dans les territoires, les lauréats vont se partager une enveloppe totale de 126 millions d’euros.

Porté par deux filiales de Michelin et de Stellantis, le programme H2PRO a pour objectif le déploiement de plus de 650 véhicules utilitaires à hydrogène au sein des régions Auvergne-Rhône-Alpes et Ile-de-France. Il bénéficiera d'une subvention de 15,5 millions d'euros.