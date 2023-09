IA, sport auto, logo... Le groupe Dubourg présente ses perspectives d’avenir à Equip Auto

« Unis par la passion, nous contribuons à un avenir responsable. » Telle est la formule affichée par le groupe Dubourg pour annoncer ses nouvelles perspectives d’évolution lors du salon Equip Auto à Lyon (28-30 septembre). Dans une ville jugée « attractive » et au sein d’une « belle région » selon les mots de son président Dominique Dubourg, l’entreprise a commencé par présenter sa nouvelle identité graphique. Les cinq sociétés qui la composent, à l’exception de sa division Racing dédiée au sport automobile, acquièrent donc un « logo plus moderne représentant un nouveau chapitre dans son histoire. » Ce nouveau logo, symbolisant les ambitions de la nouvelle génération familiale, inclut un D en forme de « flèche tournée vers l’avenir, qui donne une maison si on le retourne », détaille Dominique Dubourg. Avant de poursuivre sur le B qui est en réalité à 3, illustrant concrètement la troisième génération en place au sein de la société.

C’est justement celle-ci, symbolisée par le directeur général Jean-Baptiste Dubourg, qui a pris la parole par la suite. Répondant aux questions du commentateur sportif Julien Febreau, l’homme de 36 ans a voulu affirmer l’engagement de son entreprise dans une démarche RSE. « Je me souviens de quand mon grand-père, François, était encore en activité, il évoquait déjà l’écologie même si on n’utilisait pas les mêmes termes à son époque », raconte Jean-Baptiste Dubourg, qui avait une dizaine d’années quand son aïeux a laissé la main à Dominique. Il en profite également pour dévoiler que les collaborateurs du groupe ont en moyenne dix ans d’ancienneté et que le marché de la pièce de réemploi est en plein essor. « Depuis le décret du 1er janvier 2017 obligeant les réparateurs à proposer des pièces issues de l’économie circulaire à leurs clients, les assureurs ont un rôle majeur à jouer en préconisant leur utilisation », poursuit Jean-Baptiste Dubourg.

Nouveau site, locaux repensés et arrivée de l’IA

Le directeur général de la société a longuement parlé d’avenir. Avec le lancement prévu en janvier 2024 d’un nouveau site de e-commerce, le groupe Dubourg veut proposer des délais de réponse rapides, un descriptif précis et systématique de l’état du produit, des prix compétitifs ainsi qu’une livraison accélérée. « Ce sont des critiques qui ont pu nous être faites par des partenaires, reconnaît volontiers Jean-Baptiste Dubourg. Nous les avons prises en compte pour revoir nos services, avec également la mise en place d’une livraison rapide et gratuite pour les réparateurs dans cinq départements proches de notre base en Gironde. » Le recours à des livreurs dépendants du groupe permet ainsi une marge de négociation si la pièce ne convient pas. Au final, le taux de retour de produit ne dépasse pas les 5 %.

Sans avancer de date et prendre le risque de décevoir des partenaires, Jean-Baptiste Dubourg fait savoir que le groupe s’appuiera prochainement sur des technologies d’intelligence artificielle afin de juger de la qualité des pièces de réemploi. « Aucune n’est pareille et il faut prendre en compte beaucoup de spécificités, je pense que l’IA est une alliée pour l’avenir », appose avec confiance le directeur général. Dans cette même optique d’expansion pour l’avenir, le groupe prévoit d’agrandir son espace de stockage de pièces afin d’atteindre une capacité de stockage de 100 000 unités et d’y dédier 4 000 m2. Sur l’ensemble des sites du groupe l’année dernière, Dubourg a traité pas moins de 12 800 véhicules en fin de vie, pour environ 45 000 pièces en stock disponibles à la vente.

Le sport automobile comme vitrine inchangée

En demandant à Julien Febreau d’animer ce cocktail, Dominique Dubourg a voulu rappeler que « le sport automobile est une passion familiale. » Avec le DA Racing, l’entreprise est devenue incontournable dans le milieu, et notamment lors des courses sur glace. Il faut dire que Jean-Baptiste est le deuxième pilote le plus titré au Trophée Andros, qu’il a remporté à six reprises avec notamment une période de domination totale et quatre trophées consécutifs sur neige entre 2016 et 2019.

Ayant cédé sa place sur le haut du podium à Aurélien Panis – fils d’Olivier – lors de l’édition 2023, Jean-Baptiste Dubourg compte bien remettre sa Renault Zoe sur le devant de la scène glacée. Il devra composer avec la concurrence maison de Julien Febreau. Le commentateur de la Formule 1 participera au Trophée Andros dans la même catégorie que le Jean-Baptiste après avoir remporté la division ELITE en janvier dernier. Une excellente publicité pour le groupe existant depuis plus de 65 ans.