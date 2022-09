IAA 2022 : Iveco et Petit Forestier signent un accord pour 2 000 eDaily

La livraison de 200 premiers véhicules est prévue pour 2023. Pour l'occasion, le modèle sera transformé et équipé de caisses frigorifiques fournies par le carrossier Lecapitaine, filiale à 100 % de Petit Forestier. Ainsi carrossé, les 2 000 eDaily prévus par ce contrat d'ici à 2026 rejoindront la vaste flotte de location du spécialiste, faisant ainsi progresser sa transition énergétique vers la mobilité électrique.

Les deux acteurs, partenaires de longue date, mettent en avant « la robustesse, la fiabilité, la polyvalence, la capacité de chargement et les performances » de la version électrique du Daily, qui figure déjà en bonne place dans la flotte du loueur. Avec jusqu'à 400 km d'autonomie en utilisation urbaine, le véhicule se veut proche du diesel. Il dispose jusqu'à 20 m3 de volume de chargement, jusqu'à 4,6 t de charge utile et 3,5 t de capacité de remorquage. Les performances sont en ligne avec la version thermique : 140 kW (190 ch) de puissance maximum, 400 Nm de couple maximum et jusqu'à 120 km/h de vitesse maximum.

« Petit Forestier nous a rejoints sur notre route vers le transport vert dès les premiers jours, avec nos véhicules au gaz naturel lorsqu'ils étaient la seule solution mature immédiatement disponible. Aujourd'hui, ils franchissent une nouvelle étape avec nous en tant que premiers utilisateurs de notre tout nouveau eDaily. L'annonce d'aujourd'hui témoigne de la confiance que porte Petit Forestier à Iveco en tant que partenaire pionnier de la transition énergétique dans le secteur de la chaîne du froid », commente Luca Sra, président Truck Business Unit d'Iveco Group. Et Léonard Forestier, président du groupe éponyme, d'ajouter : « L'avenir du transport frigorifique sera plus vert et plus simple ! Engagé dans la transition énergétique, Petit Forestier développe en permanence sa gamme de véhicules frigorifiques à énergies alternatives. Nous travaillons main dans la main avec nos partenaires, pour apporter à nos clients, des solutions innovantes qui répondent aux enjeux environnementaux. »