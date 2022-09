IAA 2022 : Solera lance une solution de gestion de flotte globale

Société fondée en 2005 et œuvrant dans le domaine de l’IT (pour Information Technology), Solera s’inscrit comme un leader mondial des logiciels de gestion de flotte ainsi que des données et des services aux professionnels de la route. Présente dans une centaine de pays, la marque Solera compte quelque 300 000 clients et partenaires appréciant son expertise scindée en quatre secteurs d'activité. À savoir véhicule claims (porté sur l’assurance et la digitalisation du processus de réclamation, vehicule repair (s’occupant des réparations de véhicules, de la prise en charge en atelier et des données techniques), Vehicule solutions (qui à trait au DMS et au CRM pour les concessionnaires autos) et enfin Fleet solutions.

C’est sur ce dernier pilier que s’établit la dernière innovation en date de Solera, la solution (nommée en toute transparence) Solera Fleet Solutions. Érigeant un écosystème global de gestion de flotte pour la région Europe/Moyen-Orient/Afrique, elle s’engage à fournir aux responsables de parcs des données visant à optimiser les performances de leurs véhicules ainsi qu’à renforcer la sécurité et le confort de conduite de leurs chauffeurs en rationalisant les opérations de transport et de livraison.

Se calquer sur les nouvelles problématiques des flottes

Promettant d’être déployé en Europe à partir de l'automne 2022, l’offre Solera Fleet Solutions a été pensée pour répondre aux nouveaux enjeux des flottes – mis en avant dans une récente étude menée par Solera – d’augmentation du nombre de livraisons et de l’exigence accrue des clients en matière de rapidité. Une idée que confirme Mark Tiana, vice-président de l’entreprise, désireux de « fournir à nos clients des informations pertinentes, qui facilitent la vie et le travail des responsables comme des conducteurs, améliorant ainsi l'efficacité de leurs services et leurs résultats. » Le tout via une plateforme digitale unique et une application pour smartphone.

Une solution à 360° sur l’ensemble du parcours de transport

Concrètement, Solera Fleet Solutions intègre trois principaux axes de services : Solera Protect, Solera Mentor et Solera Roadnet Anywhere. Solera Protect (anciennement SmartDrive Protect) s’incarne dans un outil de vidéosurveillance nécessitant l’installation d’un boîtier télématique et agrémenté par l’intelligence artificielle pour permettre l’extraction d’image en cas d’accidents. Solera Mentor, de son côté, identifie les comportements de conduite à risque et assure de les corriger grâce à des sessions de micro-training, un système de récompenses et de la gamification.

Enfin, Roadnet Anywhere (RNA) constitue une suite logicielle SaaS basée sur des algorithmes. Sorte de plannificateur stratégique, ce service ambitionne d’optimiser les itinéraires des flottes et les opérations logistiques du dernier kilomètre en proposant des routes assimilant les contraintes des ZFE, les temps de pause des chauffeurs et bientôt les enjeux de recharge et d’autonomie des VU électriques. S’adressant à tous les types de flottes, Solera Fleet Solutions se veut donc incontournable, en plus d’être facile à mettre en place car fonctionnant via le Cloud et sans Hardware.