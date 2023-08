IAA 2023 : Quelles sont les principales nouveautés automobiles attendues au Salon de Munich ?

Le salon de l'automobile et des mobilités de Munich (IAA Mobility) ouvrira ses portes du 5 au 10 septembre. De nombreux constructeurs ont d'ores et déjà confirmé leur présence. Tour d'horizon des principales nouveautés qui devraient être présentées.

Organisé les années impaires, en alternance avec le Mondial de l'Automobile - rebaptisé Paris Motor Show - le salon allemand IAA Mobility, jadis installé à Francfort, revient à Munich en 2023 et devrait être riche en nouveautés. Qu'il s'agisse de la présentation de concept-cars ou de modèles de série.

Assez logiquement, les constructeurs allemands comme BMW Group (BMW, Mini), Daimler (Mercedes-Benz), Volkswagen Group (Audi, Porsche, Volkswagen...) et Opel participent à cet événement marquant la fin de la saison estivale. Citons également la présence de Renault, Cupra, Ford, Polestar ou encore Tesla et bien sûr des constructeurs chinois BYD, MG Motor, Seres et Leapmotor.

Audi

Pour cette nouvelle édition de l'IAA Mobility, la marque aux anneaux mettra en avant l'Audi Q6 e-tron, son nouveau SUV 100 % électrique positionné, comme son nom l'indique, entre le compact Audi Q4 e-tron Sportback et le grand Audi Q8 e-tron. Les visiteurs auront également la possibilité de découvrir le break Audi A6 Avant e-tron, déjà croisé dans les allées du Salon de Bruxelles début 2023, ainsi que la nouvelle plateforme électrique PPE partagée avec Porsche.

À noter que pendant tout l'évènement, le constructeur disposera d'un centre d'essais situé en plein cœur de Munich où il sera possible de prendre le volant des Audi Q4 e-tron Sportback, Audi Q8 e-tron et Audi RS e-tron GT. Le concept Audi Activesphere sera visible au sein de ce dispositif éphémère.

BMW

Rentrée chargée pour le constructeur bavarois BMW. Jouant à domicile à Munich, le groupe « présentera les nouveautés les plus marquantes de sa transformation en cours dans les domaines clés que sont l'électrification, la numérisation et la circularité » indique un communiqué.

D'une manière plus concrète, la marque mettra en avant la BMW Vision Neue Klasse, un concept-car préfigurant sa nouvelle génération de berlines 100 % électriques, dont le premier modèle devrait être la future BMW Série 3 zéro émission. À ses côtés sera également présentée la nouvelle BMW Série 5 dans sa version 100 % électrique, nommée BMW i5. Enfin, c'est également dans le cadre de l'IAA Munich que la nouvelle BMW i7 Protection - « le tout premier véhicule de protection entièrement électrique dans le segment des berlines de luxe » selon la marque, fera sa première apparition auprès du grand public.

BYD

Le constructeur chinois BYD, fort d'une gamme de cinq modèles pour le marché européen, sera de la partie. Après, les BYD Dolphin (berline du segment C), BYD Atto 3 (SUV du segment C), BYD Seal (berline du segment D), BYD Han (berline du segment E) et BYD Tang (SUV du segment E), la marque devrait présenter le BYD Seal U, version SUV de la berline déjà commercialisée.

Fort d'un moteur de 160 kW (218 ch) et d'une batterie de 71,8 kWh en entrée de gamme ou de 87 kWh en haut de gamme, lui permettant de parcourir entre 400 et 500 kilomètres, ce nouveau véhicule se positionne en concurrent direct du... Tesla Model Y.

Mercedes-Benz

Du côté de Mercedes-Benz, qui vient d'achever la modernisation de sa gamme de véhicules compacts avec le - timide - restylage des Mercedes-Benz EQA et EQB (exposés au salon) c'est un concept-car qui sera la vedette du stand de la marque. La première image dévoilée laisse deviner une silhouette de berline ou de coupé, laissant encore planer le mystère sur le modèle représenté.

Le constructeur se contente d'indiquer que ce véhicule « est la vision de l’entreprise pour le segment d’entrée de gamme ». En lisant entre les lignes, il s'agirait donc d'un modèle préfigurant la nouvelle génération des Mercedes-Benz Classe A et CLA. Enfin, la nouvelle Mercedes-Benz Classe E All-Terrain, déclinaison baroudeuse du break Classe E, vivra sa première mondiale.

MG Motor

Bien connue des clients européens, la marque sino-britannique MG Motor continue d'étoffer son catalogue. Composée des modèles MG ZS (thermique et électrique), E-HS (hybride rechargeable), MG 4, MG 5 et Marvel-R (tous trois électriques), la gamme va s'enrichir d'un nouveau véhicule typé plaisir, à savoir le coupé-cabriolet MG Cyberster.

MINI

Le constructeur britannique (propriété de BMW) est l'un de ceux qui vont créer l'évènement. La marque vient à Munich avec deux nouveautés importantes : la quatrième génération de la citadine Mini qui est désormais 100 % électrique ainsi que la deuxième génération du SUV citadin Mini Countryman, lui aussi 100 % électrique.

Opel

Seule représentante de la galaxie Stellantis en Allemagne, la marque Opel exposera les versions 100 % électrique de la citadine Corsa (récemment restylée) et de la compacte Astra. Celle-ci sera également dévoilée dans sa version break Sports Tourer. Mais, le Blitz entend également profiter de l'évènement pour présenter au public l'Opel Experimental. Dévoilé cet été, ce concept-car préfigure le nouveau style qui sera adopté par les prochains modèles de série.

Renault

Rare marque française à faire le déplacement outre-Rhin, Renault a décidé de mettre à l'honneur ses dernières nouveautés bien sûr : la citadine Clio restylée, le grand SUV Espace et l'inédit SUV-coupé Renault Rafale ou encore le Renault Grand Kangoo.

La marque au losange fera également le show - comme en 2021 avec la Renault 5 Electric - en dévoilant un nouveau modèle particulièrement attendu : le Renault Scénic E-Tech Electric.

Smart

Désormais contrôlée à 50 % par le groupe automobile chinois Geely, la marque Smart ne fait plus dans les voitures mini-format mais dans les SUV. Après le lancement commercial du SUV citadin Smart #1, la marque agrémente son catalogue du Smart #3, un SUV-coupé aux faux airs de berline. Déjà distribué en Chine, ce modèle prendra son premier bain de foule européen dans les allées du salon de Munich.

Tesla

Il est rare que le constructeur américain Tesla participe à des salons automobiles (c'était déjà le cas à Bruxelles début 2023). Aussi, la présence de la marque à l'IAA Mobility laisse suggérer la présentation d'une gamme mise à jour... ou d'un nouveau modèle. Bien établie en Allemagne où elle dispose d'une gigafactory [à Berlin, ndlr] l'entreprise pourrait profiter du rendez-vous bavarois pour dévoiler la Tesla Model 3 restylée.

Volkswagen

Impossible pour la firme de Wolfsbrug de faire l'impasse sur l'IAA de Munich ! Volkswagen devrait bénéficier d'un stand particulièrement fourni puisque la gamme s'est récemment rajeunie avec le restylage de plusieurs modèles (ID.3, T-Cross, ...) et que plusieurs nouveautés - dont la berline électrique ID.7 - sont attendues au cours des prochains mois. Quelle surprise réserva le constructeur aux visiteurs ? Est-ce la nouvelle génération du SUV Tiguan (illustration ci-dessous) ou bien la nouvelle génération de la Passat SW ? Rendez-vous dans quelques jours pour le savoir.