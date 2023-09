IAA Mobility 2023 : La carrière européenne du SUV coupé électrique smart #3 est lancée

Oubliées les petites citadines Smart Fortwo et Smart Forfour ou encore les éphémères Smart Crossblade et Smart Roadster. Alors qu’elle fête son quart de siècle cette année, la marque smart [désormais orthographiée sans majuscule et détenue à 50/50 par Daimler et Geely] commercialise à présent des véhicules plus imposants. Quelques mois après le lancement du SUV citadin 100% électrique, smart #1 c’est au tour du SUV-coupé smart #3 de rejoindre la gamme.

Le nouveau SUV-coupé 100 % électrique smart #3 en finition Pro +. © smart

« Avec la smart #3, nous élargissons notre offre dans la catégorie des SUV compacts entièrement électriques, répondant à tous les besoins de conduite urbaine et périurbaine, tout en nous orientant vers un design de coupé plus sportif. Nous sommes enthousiasmés par l’impact que notre premier SUV coupé aura sur le marché européen », développe Dirk Adelmann, P-DG de smart Europe GmbH.

Le nouveau smart #3 a déjà été lancé en Chine

Révélé début 2023 dans le cadre du salon automobile de Shanghai et déjà commercialisé sur le marché chinois, le nouveau smart #3 s’étire sur 4,40 mètres de long (dont 2,78 m d'empattement) pour 1,8 mètre de large et 1,55 mètre de haut. « La voiture combine un extérieur coupé élégant avec un intérieur confortable et spacieux » pour cinq occupants, assure la marque.

Côté coffre, smart avance un volume de 380 litres (sans compter l'espace de chargement de 15 litres situé sous le capot) pouvant être porté à 1 160 litres banquette rabattue. À titre de comparaison les Mazda MX-30 et Volvo C40, de gabarit similaire et également zéro émission, offrent respectivement 350 litres et 413 litres de volume de chargement.

Quatre finitions pour le marché européen

En Europe, le smart #3 est proposé en finitions Pro + et Premium auxquelles s'ajoutent une version spéciale 25th Anniversary Edition et la déclinaison sportive revue et corrigée par le préparateur maison Brabus.

Les trois premières déclinaisons sont animées par un bloc électrique de 200 kW (272 ch) et 343 Nm de couple. Le smart #3 Brabus s'offre deux moteurs situés sur les trains avant et arrière pour 315 kW (428 ch) de puissance cumulée et 543 Nm de couple cumulé. Dans tous les cas, le véhicule embarque une batterie de 60 kWh offrant entre 415 et 455 kilomètres d'autonomie suivant les versions.

En matière de recharge, ce nouveau véhicule accepte jusqu'à 150 kW en courant continu (DC) Ce qui permet de passer de 10 à 80 % de batterie en 30 minutes, selon le constructeur. En courant alternatif (AC) le chargeur embarqué plafonne à 22 kW de série.