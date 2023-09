IAA Mobility : le DarkRebel de Cupra sort de l'ombre

C’est l’heure des festivités. Le Salon IAA 2023 a ouvert ses portes à Munich ce jour (du 4 au 10 septembre). Le groupe Volkswagen, et notamment la marque Cupra, ont fait le déplacement. La jeune pousse espagnole a choisi ce rendez-vous européen pour dévoiler le Darkrebel Showcar : d’abord lors de la Volkswagen Group Night, puis sur le stand Open Space Cupra.

Conçu sous la forme d’un showcar, le Darkrebel n’est pas disponible à la vente. Il a surtout été pensé comme « une voiture de sport qui repousse les limites du design et de la performance, et qui remet en question la façon dont les voitures seront imaginées et créées à l'avenir » explique Cupra. Avant son aboutissement final, la marque précise que plus de 270 000 configurations ont été réalisées sur un configurateur digital. Le modèle est donc devenu réalité et lève le voile sur ses dimensions finales : 4,5 mètres de long, 2,2 mètres de large et 1,3 mètre de haut. Notons qu'il ne peut accueillir que deux passagers à son bord.

Sexy et émotionnelle

Plongé dans l’obscurité lors de la révélation, le logo triangulaire lumineux de Cupra, apposé à l’avant du véhicule, interpelle directement. Dans l’habitacle, les designers ont souhaité un environnement radical mêlant l’univers de la course automobile à celui du jeu vidéo. Les sièges baquets, l’éclairage d’ambiance ou encore le volant témoignent de cette volonté. Par ailleurs, une caméra thermique est intégrée dans le toit pour surveiller l'état de l'habitacle. Par ailleurs, le système de climatisation intelligent ajuste la température et les flux d'air en conséquence. Ces derniers étant concentrés par les buses qui sont situées sous le pare-brise. Enfin, pour s’adapter aux exigences actuelles, le modèle est animé par une propulsion électrique. « Les voitures électriques du futur peuvent être à la fois sportives, sexy et émotionnelles », assure Wayne Griffiths, PDG de Cupra. Une façon de rappeler la philosophie de la marque qui affirme que sportivité et électrification « s’accordent parfaitement ».