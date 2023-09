IAA Mobility : Les grands équipementiers automobiles axent sur le logiciel et les capteurs avancés

Dans une industrie automobile en pleine mutation vers le numérique et les aides à la conduite, les équipementiers orientent leurs efforts vers le développement logiciel et l'élaboration de capteurs sophistiqués pour la conduite autonome.

Les logiciels et les aides à la conduite avancées occupent désormais le devant de la scène dans les projets des principaux équipementiers automobiles, comme en témoigne l'IAA Mobility 2023, le salon automobile allemand.

Bosch, qui conçoit à la fois le logiciel, les puces et les calculateurs (plus de 250 millions de calculateurs fabriqués chaque année), prévoit un chiffre d’affaires de 3 milliards d’euros en 2026 uniquement pour les calculateurs dédiés à l'assistance au conducteur et au divertissement informatif. L'équipementier affiche un bilan global positif, malgré un environnement toujours instable et difficile, visant une croissance de 10 % de ses ventes cette année sur le secteur automobile.

Réorganisation en vue chez Bosch

Afin de rester à la pointe de ces avancées, Bosch prévoit de réorganiser sa division "Mobilité" à partir du 1er janvier 2024. Cette réorganisation vise à renforcer la collaboration entre les employés responsables des différents systèmes. Bosch emploie déjà 38 000 développeurs de logiciels pour ses opérations liées à la mobilité. L'objectif est de mettre en place une nouvelle architecture informatique et électronique centralisée, ouvrant la voie à la création de nouveaux véhicules pouvant être mis à jour à distance, avec l'intégration de nouvelles fonctionnalités.

L'électromobilité en pleine croissance

L'électromobilité constitue également un axe de développement majeur. L'entreprise vise à réaliser un chiffre d'affaires de 6 milliards d'euros en 2026. En 2022, Bosch a augmenté sa production de composants pour les voitures électriques d'environ 50 %. En 2023, la production de moteurs électriques doublera. Les logiciels de Bosch jouent également un rôle crucial dans ce secteur, facilitant la gestion connectée de l'énergie et la régulation de la température, réduisant ainsi jusqu'à 20 % le temps de charge des batteries.

Focus sur la vidéo et le traitement d'images chez Bosch

En ce qui concerne les aides à la conduite avancées, Bosch mise sur la vidéo et le traitement d'images. Son portefeuille intègre désormais un logiciel de perception vidéo proposé en tant que produit indépendant. Bien qu'ayant travaillé sur le Lidar pendant trois ans, l'équipementier abandonne finalement ce projet trop couteux. Cependant, il continue d'utiliser des radars et des capteurs à ultrasons pour ses développements.

Valeo Collabore avec Mobileye

Valeo profite également du salon pour annoncer sa collaboration avec Mobileye dans le but de concevoir des radars haute définition assistés par logiciel, élément clé des systèmes de détection pour la conduite automatisée mains libres. La technologie Mobileye offre une détection précise des objets. Ce nouveau type de radar fournit une image détaillée en quatre dimensions de l'environnement jusqu'à 300 mètres de distance et au-delà. Il permet une détection plus précise des piétons, des véhicules ou des obstacles que d'autres capteurs, même dans les rues urbaines encombrées. Cette collaboration marque une nouvelle étape dans la relation entre Mobileye et Valeo dans le domaine des systèmes de caméras frontales et d'autres solutions d'aide à la conduite. Depuis 2015, les partenaires ont livré plus de 15 millions de caméras frontales intelligentes dans le monde.

Le logiciel au cœur de la stratégie de Valeo

Le logiciel devient également un axe stratégique pour le groupe français, qui annonce la création d'anSWer, une nouvelle offre de solutions et de services logiciels. Depuis plus de 30 ans, Valeo fournit des solutions logicielles embarquées. Plus de 40 % de ses 20 000 ingénieurs sont dédiés aux logiciels et aux systèmes. Cette offre se caractérise par sa flexibilité, sa scalabilité et sa modularité, reposant sur des applications, des intergiciels (middleware) et des services, comme le précise Valeo.