Iateract, la nouvelle solution de gestion de flotte par GAC Technology

Parce qu’administrer une flotte automobile demande l’intégration et l’analyse d’une multitude de données, l’éditeur de logiciels professionnels GAC Technology a souhaité faciliter ce travail en mettant à profit son expertise dans les technologies d’intelligence artificielle. L’entreprise a donc conçu une solution innovante qui, par traitement de la data, permettrait aux gestionnaires d’envisager la transition énergétique de leur flotte plus sereinement : Iateract.

Disponible dès le 13 décembre, cette offre 100 % web et dite « data intelligente » propose en effet d’établir un diagnostic énergétique du parc par le biais d’un état des lieux des véhicules, mais aussi des benchmarks identifiant les leviers de progrès et d’optimisation à entreprendre en termes d’électrification. Iateract assure aussi la modélisation concrète des décisions à prendre et de leurs conséquences en matière de coût, de productivité ou du point de vue environnemental. Enfin, ce nouvel outil de GAC peut aussi piloter l’implémentation afin de passer rapidement des projets stratégiques et opérationnels à l’action réelle.