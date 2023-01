iCarsoft France, nouvel acteur du diagnostic bon marché

iCarsoft France est un site de e-commerce qui souhaite s’imposer sur le marché du diagnostic avec une large offre de stations dédiées aux véhicules légers toutes marques mais aussi aux poids-lourd et aux 2 roues. La clientèle ciblée est le réparateur multimarques à la recherche d’un outil performant et financièrement accessible.

Créé en mai 2019 par Pierre Beron, iCarsoft France est le distributeur exclusif des produits iCarsoft sur le territoire et dont la spécialité est l’équipement de diagnostic pour les professionnels multimarques mais aussi dans une moindre mesure pour les amateurs avertis.

La jeune entreprise revendique la disponibilité d’une offre très exhaustive avec le meilleur rapport possibilité-prix du marché ainsi que l’accès possible - sur ce créneau tarifaire - à des mises à jour gratuites et illimitées. Parmi les acteurs de ce marché, notons que iCarsoft est sans doute la seule entreprise à proposer des stations de diagnostic mono-marque et ce pour la quasi-totalité des modèles de constructeurs automobiles présents en Europe.

En termes d’assistance technique, la structure d’iCarsoft France s’engage à réception du formulaire maison dûment rempli par le client à ce qu’un expert technique le contacte pour lui formuler une réponse dans un délai maximum de 24 heures.