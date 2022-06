ID Rechange livre la peinture préparée grâce à une solution digitale

Le groupement de distribution ID Rechange a mis à disposition de ses 340 adhérents une offre peinture pour le moins inédite. Il a fait appel à un prestataire, basé à Carpentras (84), à même de réaliser pour le compte des distributeurs les produits de peinture commandés en ligne par leurs clients garagistes devant réaliser des travaux de carrosserie.

Cette solution, qui revient à centraliser le laboratoire peinture, évite aux distributeurs d’avoir à investir dans les équipements et les stocks de produits de peinture, notamment ceux qui concernent les bases à faible rotation. Proposée sous la marque TechniPro, cette offre peinture s’opère via une plateforme web technipro.plateforme-peinture.com. Toutes les commandes des ateliers doivent être validées depuis l’interface du distributeur qui garde le contrôle sur son flux de transactions et qui facture (pas de paiement en ligne).

Cette solution 100 % digitalisée ouvre l’accès le plus simple qu’il soit au monde de la peinture et peut être aussi un complément à une offre sur site déjà existante. Pour commander en ligne la bonne couleur, il suffit au réparateur soit de renseigner le numéro de la teinte figurant sur la plaque du véhicule, soit de brancher sur l’ordinateur un spectrophotomètre qui peut être loué. Il faut ensuite renseigner le format souhaité (pot de 200 g à 5 kg, aérosol de 400 ml ou pinceau de retouches de 20 ml).

La peinture est réalisée en centrale par des coloristes et par une machine de préparation de teinte automatisée. La livraison est réalisée par Chronopost en 24 h/48 h à l’échelle nationale, soit chez le distributeur, soit directement chez le carrossier. Un lien permet de suivre l'état de la commande.