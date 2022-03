iD Rechange ne relâche pas l’accompagnement de son réseau

La convention qui a rassemblé pas moins de 200 participants de l’enseigne de distributeurs indépendants a permis de dresser un bilan très positif de l’année écoulée avec une nette croissance et un chiffre d’affaires cumulés de 400 millions d’euros. Parmi les actualités du groupement en 2021 figure l’arrivée de 11 distributeurs qui ont rejoint iD Rechange vraisemblablement attirés par une structure à taille humaine et dont la dynamique de développement devrait encore s’accélérer en 2022.

Une mutation annoncée

Le rassemblement était l’occasion de rappeler les enjeux liés à l’accélération de la transition énergétique pour les distributeurs comme pour les réparateurs avec une prise de conscience commune de l’évolution du parc automobile français. Une évolution vers l’électrification des véhicules qui pourrait atteindre 20% du parc en 2030 selon une étude BCG. On estime aujourd’hui que les revenus de la rechange baisseront de 55% entre 2018 et 2035. « Commerce, indépendance, agilité, taille et valeurs humaines sont toujours les vertus cardinales de notre groupement », insiste Claudie Cahart, directrice générale d’iD Rechange. « Nous avons le devoir d’anticiper les tendances, avec l’aide de Nexus Automotive International et de Nexus France, et de donner à nos adhérents les outils leur permettant de faire face aux évolutions économiques et techniques du métier de distributeur ».

Des services bien perçus

La convention a également permis de présenter plusieurs services parmi lesquelles :

- Une évolution des outils catalogue Driv’Cat et EDI proposés par le groupement, avec notamment la prise de commande multiplateformes et un nouveau hub de commandes ;

- Une offre de formation distributeurs élargie, tant techniques que commerciales, iD Rechange étant d’ailleurs centre de formation depuis juin 2021 ;

- Une nouvelle gamme MDD Technipro pour les produits de car care et para-peinture ;

- Une offre en pièces pour véhicules classiques en partenariat avec le spécialiste reconnu Bakelit.

Aussi iD Rechange met en place un service inédit pour ses adhérents : la possibilité de commander la peinture en tous types de conditionnements à J+1 ce qui représente une belle opportunité de diversification pour de nombreux distributeurs qui pourront aborder ce marché sans les contraintes liées au stockage ou au mélange.

Le nécessaire accompagnement

Dans le cadre d’un accompagnement à 360 degrés des adhérents, de nombreux partenariats ont pu être expliqués aux congressistes :

- La solution de paiement sécurisé et facilités de paiement SSP ;

- Le financement du matériel de garage, à partir de 1500 €, par le spécialiste Leasia ;

- L’outil de scoring clients réparateurs et de prospection Ellisphère ;

- L’assurance-crédit Emergence, pour la garantie contre les impayés ;

- Les assurances cybersécurité, prud’homale, RC Dirigeant ou encore la protection juridique proposées par le cabinet Huguet-Saramito.

Enfin, à l’occasion de cette convention ont été présentées les conditions commerciales 2022, refondues afin de prendre en compte les réalisations de chaque adhérent avec les fournisseurs référencés. « Cette refonte des conditions commerciales va nous permettre de mieux récompenser les adhérents comme les fournisseurs jouant le jeu du groupement », conclut Claudie Cahart.