iD Rechange récompense les clients et son réseau Nexusauto

L'an dernier, pour sa première édition, le groupement de distribution iD Rechange organisait un grand jeu concours nationnal « Mon garage peut me faire gagner une voiture neuve » ouvert aux clients de son réseau Nexusauto mais également aux membres de ce même réseau. Face aux succès de l’évènement, le groupe va renouveler son organisation en 2023.

Le jeu concours organisé par le groupe iD Rechange via les distributeurs de son réseau Nexusauto ont permis aux clients des garages de l’enseigne, participants de gagner, par tirage au sort, de nombreux lots comme des cartes cadeaux, un week-end Relais & Chateaux, un voyage d’une valeur de 1 500 euros et une voiture Renault Twingo d’une valeur de 15 600 euros.

De leurs côtés les professionnels membres du réseau ont participés non pas à un jeu coucours mais à un challenge interne récompensant leurs actions de communication, et plus particulièrement l’amélioration de leur visibilité digitale. Les prix étaient, là aussi, un voyage pour deux personnes d’une valeur de 1 500 €, des week-ends Relais & Châteaux ainsi que des cartes cadeaux. C’est le garage MVO à Machecoul (44270) qui a remporté le premier prix, qui lui a été remis par le distributeur iD RECHANGE Auto Comptoir Rezéen.

Face au succès rencontré par ces deux évènements, iD Rechange et son réseau Nexusauto renouvellerons l’expérience en 2023.