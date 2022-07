iDGarages change d'identité de marque

Spécialisé dans la comparaison de devis et la prise de rendez-vous en ligne, iDGarages a effectué une refonte de son site et dévoile aujourd'hui sa nouvelle identité de marque.

Créée par l'agence Carré Noir, la nouvelle identité de marque se veut épurée. La lettre G dans iDGarages empreinte ses traits au pictogramme de localisation Google Map, avec l'objectif de mettre en avant la simplicité d'usage de la plateforme qui permet de trouver un atelier de proximité en quelques clics. De plus, la refonte du site entend faciliter l'expérience utilisateur et le rassurer, que ce soit sur le prix ou la qualité. « Cette simplicité et cette fluidité sont mises en avant sur notre nouveau site et au travers de notre nouvelle identité », commente Jonathan Bloch, P-DG d'iDGarages.com.

MyiDGarages évolue

Parallèlement, MyiDGarages devient idGarages.pro. L'espace personnalisé dédié aux 4 300 ateliers partenaires évolue et, comme pour la plateforme pour les particuliers, entend être plus fluide et intuitif. De plus, iDGarages.pro propose de nouveaux services aux professionnels :

L'envoi de SMS en fin d'intervention pour informer le client de la disponibilité de son véhicule.

pour informer le client de la disponibilité de son véhicule. Une application mobile afin de simplifier la prise en charge des interventions par les garagistes.

Pour mémoire, la plateforme iDGarages.com a été créée en 2012 et compte aujourd'hui 7 millions de visiteurs uniques, 30 millions de devis calculés et 4 300 garages partenaires.