iDgarages.com facilite la conversion au Superéthanol-E85

Le comparateur de devis et de prise de rendez-vous en ligne iDgarages.com vient de passer un partenariat avec FlexFuel Energy Development (FFED) pour l’achat et le montage du boîtier de conversion au Superéthanol-E85 homologué. Ainsi, il est désormais possible d’effectuer en ligne son devis pour la réservation de l’opération de montage. Le site est en mesure d’informer l’automobiliste sur la compatibilité de son véhicule à la conversion. A ce stade, 300 garages inscrits sur la plateforme proposent le montage de boîtier FlexFuel.

« Avec ce partenariat, nous participons à la démocratisation de ce carburant moins polluant et moins cher ! » commente Jonathan Bloch, directeur général d’iDgarages.com.

Pour Sébastien Le Pollès, président de FlexFuel Energy Development : « A fin décembre 2021, plus de 70 000 véhicules ont déjà bénéficié de la pose d'un de nos boîtiers FlexFuel. Ce partenariat va accélérer encore le mouvement de conversion. » Alors que le prix de l’essence connait de forte hausse, FFED avance que les automobilistes pourront économiser 650€ par an pour 13 000 km effectués.