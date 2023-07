idGarages.com enregistre une augmentation des prix de la réparation de 11,5 % sur le premier trimestre

En analysant les demandes de devis et de rendez-vous pris pour ses 4300 garages affiliés, 7 millions de devis générés sur le premier trimestre 2023, le comparateur idGarages.com observe une évolution moyenne des prix de la réparation automobile de + 11,5 % par rapport à 2022. Par exemple : une révision générale qui coûtait en moyenne 264 euros en 2022, s’élève à 294 euros en 2023, soit une augmentation de 11,3%. Une inflation portée principalement par l’augmentation du prix des pièces. Le coût de la main d’œuvre augmente moins rapidement que l’inflation : +3,5 % sur un an.

Depuis quelques années, le baromètre relevait une tendance à l’homogénéisation des prix entre les régions sous l’influence du digital qui facilite la comparaison entre garage. Mais cette année l’étude montre un écart plus grand entre la région la plus chère, l’Île-de-France, et la région la moins chère, la Bourgogne-Franche-Comté.

Pour Jonathan Bloch, CEO d’idGarages.com : « cette année est exceptionnelle par l’inflation. Les garagistes ont été contraints de s’adapter et des stratégies commerciales différentes ont pu être mises en place se focalisant soit sur le maintien de la marge, soit sur le nombre d’entrées en atelier. Les opérations promotionnelles ont été moins nombreuses pour compenser la hausse des frais annexes comme ceux de l’électricité. Face à cette situation, les garagistes ont augmenté le tarif de la main d’œuvre à un niveau inférieur à celui des pièces, afin, certainement d’éviter des défauts d’entretien des véhicules.»

Et de poursuivre : « Les prestations intégrant un changement de pièces subissent les plus grosses augmentations de prix. Dans le contexte inflationniste, les équipementiers ont répercuté la hausse des coûts de production sur leurs prix de vente et la transition vers les motorisations électriques alourdissent leurs charges. Les devis des garages sont ainsi automatiquement impactés par cette hausse. A l’inverse, les prestations principalement basées sur la main d’œuvre connaissent des augmentations beaucoup plus maitrisées. Par exemple, la révision de la climatisation augmente de 4,85%, le décalaminage de 1,8% et le parallélisme du train avant de 6,9%. »

Vers une stabilisation des prix

IdGarages.com constate une stabilisation de la hausse des prix au second trimestre grâce à une activité promotionnelle traditionnellement plus importante avant la saison estivale et le pic d’activité lié au départ en vacances. De plus, le troisième trimestre s’annonce beaucoup moins fort en termes d’augmentations des prix principalement lié à une diminution sensible de l’inflation des pièces.