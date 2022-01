iDGarages dresse un bilan positif de 2021

Le site iDGarages.com a réalisé un chiffre d'affaires de 3,5 millions d'euros en 2021 et enregistre ainsi une hausse de 35% par rapport à 2020. De plus, la plateforme de comparaison de devis en ligne et de prise de rendez-vous a apporté plus de 71 000 entrées atelier aux garages inscrits en 2021, soit une hausse de 16% par rapport à 2020. iDGarages a également accueilli 1 115 nouveaux garages partenaires, soit une hausse de 4% par rapport à 2020 et même de 19% par rapport à 2019 (devenue l'année de référence). Jonathan Bloch, directeur général d'iDGarages, commente : « Nous sommes très heureux de constater que, cette année encore, les garagistes accueillent de plus en plus d’automobilistes dans leurs ateliers grâce à iDGARAGES.com. Notre ambition est d’être le partenaire business des ateliers avec un seul crédo : plus d’entrées ateliers grâce à notre site internet idgarage.com et une gestion plus efficace de leur entreprise grâce à notre solution métier myidgarages.com. » Pour 2022, iDGarages entend poursuivre ses investissements afin d'accompagner ses garages partenaires dans leur digitalisation. L'objectif est par ailleurs de proposer de nouveaux services destinés aux automobilistes.

L'entretien courant ne connaît pas la crise

Année atypique en raison de la crise sanitaire, 2021 a pourtant profité aux prestations d'entretien courant, comme la vidange qui a enregistré une hausse de 55%, la révision intermédiaire (+50%), la révision générale diesel et essence (+32% chacune). Le top 5 des prestations les plus réservées sur la plateforme iDGarages.com en 2021 sont ainsi :