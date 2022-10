iDGarages multiplie ses services et solutions dédiés aux professionnels avec IdGarages.pro

Dédié à ses ateliers partenaires, iDGarages.pro étoffe ses services sur son site et sa nouvelle application pour smartphone, "l'agenda digital dans la poche". Afin de répondre au mieux au mieux aux besoins des garagistes, la plateforme a nouer un partenariat avec le Garac pour faciliter le recrutement. Elle propose également des solutions pour l'équipement, via par exemple des achats groupés négociés en amont. En ce qui concerne la formation, iDGarages propose deux nouveaux outils en collaboration avec Grup Eina : une plateforme de formation en ligne et une hotline dédiée. De plus, le site d'intermédiation s'est rapproché de Trackdechets afin de proposer aux ateliers ses services. Enfin, iDGarages accélère sur la digitalisation des garages partenaires avec de nouvelles fonctionnalités (connecteurs DMS, chiffrage instantané de devis, gestion de l'agenda, à retrouver également dans l'appli). En 2023, iDGarages proposera une interface dédiée au professionnel, en développant de nouveaux outils comme Google My Business, Google Agenda, SMS/email. En plus de retrouver son planning et ses alertes, l'atelier pourra également retrouver et gérer les avis clients dans le back office.

Côté automobilistes, l'enseigne se lance dans une stratégie marketing agressive (campagne publicitaire télévisuelle et sur les réseaux sociaux) après le renouvellement de son identité visuelle. La plateforme a ainsi pour ambition d'améliorer sa notoriété de concept et de marque. Aujourd'hui iDGarages compte près de 800 000 visiteurs par mois pour 800 rendez-vous mensuels. iDGarages génère environ 900 000 euros de chiffre d'affaires par mois pour ses 4 300 ateliers partenaires.