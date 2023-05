iDGarages noue un partenariat avec le groupe IMA

En collaborant avec iDGarages, le groupe IMA complète son offre en matière de mobilité et propose à ses actionnaires et sociétaires une plateforme de mise en relation avec des garagistes et de comparaison de devis. Chaque actionnaire a désormais la possibilité de créer son interface utilisateur en fonction de ses préférences. L'objectif est également de proposer une solution digitalisée qui facilite l'entretien et la réparation des véhicules et qui s'appuie sur un réseau de 4 300 garages vérifiés et la possibilité de prendre rendez-vous 24/7 après les avoir comparés. « Les équipes d’idGarages.com sont très fières d’accompagner les équipes du Groupe IMA et leurs clients dans leurs projets au service des automobilistes. Nous avons un savoir-faire et une technologie uniques capables à la fois de s’adapter aux besoins de chaque entreprise tout en restant très simples et rapides pour les automobilistes », comment Jonathan Bloch, P-DG d’iDGarages.com. La Macif est le premier assureur à déployer cette solution au travers de sa plateforme Macif Service Entretien Auto, d'autres du groupe IMA suivront dans les prochains mois.