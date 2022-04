« Il faut remettre l’utilisateur flotte au centre de la démarche » : Interview avec Fabien Dieu

Questions à... Fabien Dieu, CEO et fondateur de Ask.

L’Automobile & L’Entreprise : Quelle est la raison d’être de Ask ?

Fabien Dieu : Spécialiste de la gestion de flotte, nous avons souhaité remettre l’utilisateur au centre de la démarche, car la mobilité du collaborateur est aussi un moyen de valoriser une entreprise. Par conséquent, les sociétés ont une forte demande de conseil et la façon dont la mobilité doit être traitée au sein de leur structure, un besoin de services et de digitalisation qui fait écho à ce que nous proposons chez Ask. Nous voulons accompagner la société dans son sens large, ne plus seulement gérer un parc de voitures mais une politique RSE globale, et c’est pourquoi des structures de plus 2 000 véhicules s’intéressent désormais à notre solution.

L’Automobile & L’Entreprise : Quel bilan faites-vous de l’année 2021 ?

Fabien Dieu : Nous avons commencé en 2019 et, en deux ans, le marché a évolué. Nous ne sommes plus seulement sur un sujet de gestion administrative et d’optimisation des coûts mais vraiment dans un accompagnement vers la transition énergétique et la modification des usages.

Nous constatons d’ailleurs que nos clients se sont clairement appropriés ces autres enjeux dont ils sont aujourd’hui demandeurs. Nous avons aussi procédé à quatre embauches en 2021 et fait évoluer nos outils, ce qui nous a permis d’automatiser certaines tâches pour accorder plus de temps à la relation conducteur. Nos process sont ainsi digitalisés mais sans être industrialisés pour conserver notre volonté de coconstruire une solution personnalisée avec nos clients.

L’Automobile & L’Entreprise : En fin d’année, vous avez noué un partenariat avec l’assureur Caarl : pourquoi et qu’en attendez-vous ?

Fabien Dieu : Nous souhaitions intégrer une approche RSE forte et protéger la mobilité du salarié puisque, selon notre ADN, nous n’assurons pas le véhicule mais bien le collaborateur. Ce complément assurantiel de Caarl offre la mise en place d’actions préventive et curative en cas de sinistre responsable du collaborateur, pour préserver le permis de conduire du salarié concerné et donc préserver sa mobilité. Ce travail sur la baisse de la sinistralité aura forcément un impact sur la baisse des coûts de réparation et l’augmentation de la productivité des salariés dont le véhicule ne sera plus immobilisé. Toutefois, ce partenariat ayant débuté en décembre, il est encore trop tôt pour opérer un bilan chiffré.

L’Automobile & L’Entreprise : Quels projets envisagez-vous pour 2022 ?

Fabien Dieu : Une dizaine de clients nous ont rejoint en 2021 et 2022 devrait faire encore mieux car plusieurs dossiers démarrés l’année dernière ont déjà aboutis en ce début d’année. Nous œuvrons aussi à une préconisation de typologie de véhicule qui soit de plus en plus précise et affinée, basée sur des remontées terrains factuelles nous permettant d’identifier des profils d’utilisateur et d’usage. Enfin, nous travaillons sur l’autopartage en gérant, au travers de notre interface, la réservation de véhicules.

L’Automobile & L’Entreprise : D’autres partenariats sont-ils en vue ?

Fabien Dieu : Effectivement, pour construire un écosystème de partenaires s’inscrivant dans le concept initial de Ask, nous nous sommes rapprochés d’acteur proposant la gestion de crédit mobilité ou l’installation de bornes de recharge en entreprise ou chez les collaborateurs. En parallèle, nous renforcerons les partenariats existant par l’encapsulage au sein de notre application des outils de nos partenaires actuels comme Autogriff, Caarl ou code Rousseau.

