Imaweb dépasse les 100 millions d’euros de chiffre d'affaires

Imaweb a dépassé la barre des 100 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2022, avec 103 millions d’euros. Un résultat généré par une succession d’acquisitions réalisées depuis 2019. Cette année-là, l’entreprise a racheté I’Car Systems et Datafirst, particulièrement bien implantées auprès des distributeurs sur le marché français. Imaweb a poursuivi sa stratégie de croissance externe au cours des années suivantes, avec le rachat de onze entreprises spécialisées sur différents marchés européens. Ce développement lui a permis de passer de 10 à 103 millions d’euros de chiffre d'affaires en quatre ans. Un plan soutenu par la société de capital développement Providence Strategic Growth, qui a investi dans Imaweb dès 2019.

Conquête européenne

En reprenant des sociétés implantées dans plusieurs pays d’Europe, Imaweb a pris position en Allemagne, en Autriche, en Belgique, en Espagne, en France, aux Pays-Bas, au Portugal, en Suède et en Suisse. « Grâce à nos différentes acquisitions, nous nous sommes implantés très rapidement sur les principaux marchés européens et avons enrichi notre offre de solutions pour accélérer la transformation digitale du marché automobile », souligne Julian Ciccalè, CEO d’Imaweb. Après cette croissance rapide, la firme se concentre sur la consolidation de son offre, composée de nombreux outils digitaux et services. Une étape incontournable au moment où les groupes de distribution optimisent leurs CRM et DMS.