Imaweb nomme Robert Raiola à sa direction marketing

Imaweb annonce la nomination de Robert Raiola au poste de directeur marketing. Robert Raiola sera chargé de piloter la stratégie marketing de l’entreprise, avec un fort focus sur le développement de la notoriété de la marque en Europe.

Imaweb a franchi le cap des 100 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2022

« Nous sommes ravis d’accueillir Robert au sein de notre équipe de direction. Nous comptons sur son expertise en marketing digital et en management pour fédérer les équipes autour de notre projet de développement au niveau européen », déclare Julian Ciccale, président-directeur général d’Imaweb. Et d'ajouter : « En effet, sa vision stratégique, sa capacité à gérer des équipes multiculturelles et des projets de grande envergure nous permettra d’accélérer notre croissance ». Une croissance très forte pour Imaweb ces dernières années, le groupe ayant franchi le cap symbolique des 100 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2022, avec une présence dans plus de dix pays européens.

Robert Raiola fait valoir une riche expérience

« Imaweb est au cœur de la transformation que traverse l’industrie automobile, avec pour ambition de devenir la plateforme logicielle de référence pour le développement des solutions digitales des constructeurs et concessionnaires », lance Robert Raiola, nouveau directeur marcketing d'Imaweb. Le manager fait valoir une riche expérience dans des groupes comme Mega International, Microsoft ou encore Adobe, dans des fonctions marketing et commerciales, mais toujours en prise avec des nouvelles technologies.

Dématérialisation des factures et digitalisation des process en concessions

Robert Raiola arrive dans un temps fort pour Imaweb qui vient de s’associer à Esker, spécialiste des processus administratifs dématérialisés, pour développer la solution Digital Purchase, à savoir un module intégré directement aux DMS Imaweb qui permet de bénéficier de la numérisation, la validation, l’archivage et la comptabilisation de toutes les factures fournisseurs. Il s’agit notamment d’anticiper la dématérialisation des factures des entreprises qui sera mise en place de manière obligatoire et progressive à partir du 1er juillet 2024.

« En complément de Digital Invoice, Digital Purchase permet aux concessionnaires d’assurer une dématérialisation des factures de bout en bout sur l’ensemble du circuit d’achat et de vente, de manière simple et efficace », explique Dominique Descamps, en charge des partenariats chez Imaweb tout en soulignant que la solution épargne des tâches de saisie manuelle fastidieuses aux collaborateurs et génère des réductions de coûts significatives (réduction du coût par deux en moyenne pour une facture).