Imaweb ouvre sa plateforme Nextlane aux applications constructeurs

Imaweb a lancé sa plateforme Nextlane en 2021 pour interconnecter toutes les solutions digitales aux DMS et CRM utilisés dans les concessions. Disponible en mode SaaS ou par l’intermédiaire de serveurs installés chez l’utilisateur, ce portail s’ouvre aujourd’hui à toutes les applications tierces et notamment à celles des constructeurs. La plateforme recourt à des API ouvertes et documentées pour intégrer toutes les solutions digitales avec les systèmes des constructeurs. « Lorsque les constructeurs automobiles et leur réseau de concessionnaires utilisent plusieurs DMS et CRM, ainsi que de plus en plus de solutions tierces qui doivent être intégrées à leurs systèmes, développer des interfaces pour chaque application n'est plus une option viable », explique Stéphane Hétu, directeur produit chez Imaweb.

Simplifier l’utilisation des outils digitaux en concession

L’objectif final de Nextlane consiste à simplifier l’utilisation de tous les outils digitaux présents en concession. La digitalisation des opérations et du parcours client génèrent de multiples logiciels et applications proposées par plusieurs intervenants. Dans un contexte largement multimarques, les solutions informatiques s’empilent à grande vitesse. « L'un de nos objectifs avec Nextlane est de simplifier le déploiement de nouvelles interfaces en les rendant disponibles dans le cloud, sans nécessiter de mise à jour du DMS ou du CRM. Un autre avantage de l'adoption de Nextlane est la standardisation de la technologie utilisée pour implémenter les interfaces », poursuit Stéphane Hétu. Basée sur Microsoft Azure, cette nouvelle version de Nextlane marque une étape importante pour l’éditeur de solutions logicielles.